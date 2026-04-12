Ezek a leghatékonyabb mozgásformák változókorban

Többféle testi változás befolyásolja az edzés hatékonyságát menopauza idején.

Bizonyos mozgásformák különösen hatékonyak változókorban.

Különböző napszakokban különböző edzésformák végzése javasolt.

Az edzés változókorban nemcsak az alakodra, hanem az egész közérzetedre, önértékelésedre is hatással van. A hormonális átrendeződés befolyásolja az anyagcserét, az izomtömeget és a csontsűrűséget is. Ha azt tapasztalod, hogy ami korábban működött, az hirtelen már nem hozza ugyanazt az eredményt, akkor ne ijedj meg, ez teljesen normális. A tested lassabban regenerálódik, könnyebben raktároz zsírt, és az ízületek is érzékenyebbé válhatnak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az edzésnek háttérbe kell szorulnia – éppen ellenkezőleg: a jól megválasztott mozgás kulcsfontosságú a hormonális egyensúly támogatásában; segít csökkenteni a hőhullámokat, javítja az alvás minőségét, valamint erősíti a szív- és érrendszert. Emellett mentálisan is stabilizál, ami ebben az életszakaszban különösen értékes.

Edzés változókorban – ezért kell máshogy mozogni

A menopauza során csökken az ösztrogénszint, ami több kulcsfontosságú változást indít el:

csökken az izomtömeg;

nő a hasi zsír aránya;

romlik az inzulinérzékenység;

csökken a csontsűrűség.

Ez azt jelenti, hogy az edzésnek egyszerre kell több célt szolgálnia: izomépítést, zsírégetést, csontvédelmet és stresszcsökkentést. Az egyoldalú mozgásformák – például csak kardió – ezért nem elegendők. A legideálisabb, ha az alábbi arany hármas erejét veted be.

1. Erősítő edzés – az alapok stabilizálása

Az izomtömeg megőrzése kulcsfontosságú, mert gyorsítja az anyagcserét, védi az ízületeket, segíti a hormonális egyensúly fenntartását. Változókorban heti 2–3 alkalommal végzett súlyzós vagy saját testsúlyos edzés ajánlott. Nem kell extrém súlyokra gondolni – a rendszeresség fontosabb.

2. Kardió mozgás – csak kíméletesen

Nem kell lefutnod a maratont, a hosszú, kimerítő kardió helyett inkább közepes intenzitású sétát, kerékpározást, úszást vagy rövid, intervallumos edzéseket válassz. A túl sok kardió növelheti a stresszhormon, vagyis a kortizol szintjét, ami kifejezetten hátrányos ebben az életszakaszban.