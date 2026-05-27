Bajnokok Ligája-döntő: fontos közleményt adott ki a BKK

A szombati, budapesti UEFA Bajnokok Ligája (BL) labdarúgó döntő miatt több járatát sűríti a Budapesti Közlekedési Központ (BKK), és forgalomkorlátozások lesznek a Puskás Aréna környékén, illetve más helyszíneken - tudatták közleményben az MTI-vel szerdán.
A döntő napján és az azt megelőző, illetve követő időszakban a budapesti közösségi közlekedési hálózat jelentős többletkapacitással működik.
Az M2-es, az M4-es metró, és az 1-es villamos csúcsidőszakokban 2-3 percenként közlekedik. A Hősök terén kialakított Champions Festival kiszolgálása érdekében az M1-es metró a fesztiválzóna nyitvatartásához illeszkedve 4 napon át szintén sűrűbben közlekedik.
Szombaton mintegy 100 többletjármű - autóbusz, villamos és metró - is szállítja az utasokat és közvetlen járatok is közlekednek a reptér és a szurkolói találkozópontok között. Péntektől vasárnapig a 100E Repülőtéri Expressz és a 200E járat együttesen 2-3 percenként indul.
Három napra megnyitják a ferihegyi 1-es terminált is. Innen a mérkőzés előtti időszakban külön 100E járatok indulnak a belváros felé. A mérkőzés után a repülőtérre közlekedő járatok - így a 100E és a 200E is - megáll Ferihegy vasútállomásnál az 1-es terminál kiszolgálására. Szombaton 8 órától 17 óráig a rendőrség a Liszt Ferenc repülőtérre vezető gyorsforgalmi úton kizárólag a közösségi közlekedés számára biztosítja a haladást.
A mérkőzésjegyekkel a szurkolók a teljes budapesti közösségi közlekedési hálózaton - beleértve a 100E Repülőtéri Expresszen is - díj fizetése nélkül utazhatnak péntektől vasárnapig.
A Puskás Aréna környékén és más helyszíneken is forgalmi korlátozások lesznek, egyes területek szombaton csak gyalog közelíthetőek meg.
Szombattól nemcsak a Puskás Aréna, hanem a város több pontja - Városliget, Hősök tere, Kerepesi úti MTK Sportpark - is kiemelt eseményhelyszín lesz.
A BKK arra kéri a szurkolókat és a budapestieket, hogy a rendezvény idején a közösségi közlekedést, elsősorban a metrókat válasszák.
A BKK a szolgáltatóival és a hatóságokkal közösen felkészült a Bajnok Ligája szombati döntőjére
- áll a BKK közleményében.
A párizsi PSG és a londoni Arsenal UEFA Bajnokok Ligája labdarúgó döntőjére mintegy 60 ezer szurkolót várnak. A rendőrség korábban azt közölte: a PSG és az Arsenal szurkolói egyaránt több mint 17 ezer jegyet vásároltak, és várhatóan még több tízezer szurkoló érkezik jegy nélkül Budapestre.
