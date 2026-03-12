5 étel, amitől úgy alszol, mint a bunda, sőt még az alakod is hálás lesz érte

Akár túl későn ittad meg a kávédat, akár teleetted magadat egy családi vacsorán, biztosan te is megtapasztaltad már, hogy az étkezési szokások kulcsszerepet játszanak az alvás minőségében. Persze az étrend és az alvás is számos tényezőből áll, azonban vannak olyan ételek, amelyek hozzájárulhatnak a nyugodtabb éjszakai pihenéshez, és még a diétába is könnyedén beillesztheted őket. Álmatlanság gyötör? Olvass tovább!
A rossz alvás és a különböző alvászavarok napjainkban rengeteg embert érintenek, ezért nem véletlen, hogy számtalan kutatás foglalkozik a témával. A korábbi tanulmányok szerint bizonyos ételek olyan tápanyagokat tartalmaznak, amelyek befolyásolják az agyi aktivitást és az alvással kapcsolatos hormonokat.
Lássuk tehát azokat az ételeket, amelyek elősegítik a jobb alvást, és még az alakodra is pozitívan hatnak.
A kor előrehaladtával a melatonintermelés csökken, ezért a melatonint tartalmazó ételek fogyasztása segíthet a pihentető alvásban.
Meggy
A meggy egy olyan étel, amit érdemes lefekvés előtt fogyasztanod, ha úgy akarsz aludni, mint a bunda. Hiszen ez a savanykás gyümölcs nemcsak rendkívül egészséges, hanem alvási előnyöket is kínál. Ez annak köszönhető, hogy az átlagosnál magasabb a melatoninkoncentrációja. Emellett pedig 100 grammja csupán 50 kalóriát tartalmaz, ami nagyon kevés, ezért könnyedén beilleszthető a diétába is.
Tojás
Azonban nemcsak a növényi, hanem az állati eredetű élelmiszerek is tartalmaznak melatonint, köztük a tojás. A fehérjedús ételből viszont az alakod is profitálhat, hiszen ez a makrotápanyag kulcsszerepet játszik a jóllakottság fenntartásában.
A triptofán nevű aminosav nagyon sok testi folyamathoz köthető, ami közvetetten még az alvást és a hangulatot is befolyásolja.
Pulyka, csirke
A pulyka és a csirke is gazdag triptofánban, mellyel kapcsolatban egy tanulmány felfedte, hogy a szervezet jobban képes hasznosítani a csirkében található triptofánt, szemben más élelmiszerekkel. Emellett, ahogyan korábban már említettük, a benne található fehérje segít kiküszöbölni az éhségérzetet.
A magnézium segít ellazítani az izmokat, szabályozza a melatonin termelődését, és a cirkadián ritmust is befolyásolja.
Zab
A zab fogyasztása számtalan előnnyel jár: nemcsak kiváló magnézium- és triptofánforrás, hanem a benne található komplex szénhidrátoknak köszönhetően csökkentheti a stresszhormonok szintjét, amelyek gátolhatják az alvást. Emellett hosszú időre eltelít, és mérsékli az étkezések utáni sóvárgást is.
Spenót
A spenót magas magnéziumtartalmú zöldség, emellett rostokat, antioxidánsokat, valamint luteint és zeaxantint is tartalmaz, amelyek hozzájárulhatnak a nyugodtabb alváshoz. Ráadásul 100 gramm spenót mindössze 29 kalóriát tartalmaz, így az esti étkezésekbe is könnyen beilleszthető.
