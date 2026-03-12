5 étel, amitől úgy alszol, mint a bunda, sőt még az alakod is hálás lesz érte

Akár túl későn ittad meg a kávédat, akár teleetted magadat egy családi vacsorán, biztosan te is megtapasztaltad már, hogy az étkezési szokások kulcsszerepet játszanak az alvás minőségében. Persze az étrend és az alvás is számos tényezőből áll, azonban vannak olyan ételek, amelyek hozzájárulhatnak a nyugodtabb éjszakai pihenéshez, és még a diétába is könnyedén beillesztheted őket. Álmatlanság gyötör? Olvass tovább!

Ezek a legjobb ételek, ha álmatlansággal küzdesz és diétázol. Fotó: SimpleImages

Bizonyos ételek hozzájárulhatnak a jobb alváshoz.

Az alábbiak még a fogyásodat is támogathatják.

Ha ezeket beveted, végre leszámolhatsz az álmatlansággal.

Álmatlansággal küzdesz? Így befolyásolják az ételek az alvást

A rossz alvás és a különböző alvászavarok napjainkban rengeteg embert érintenek, ezért nem véletlen, hogy számtalan kutatás foglalkozik a témával. A korábbi tanulmányok szerint bizonyos ételek olyan tápanyagokat tartalmaznak, amelyek befolyásolják az agyi aktivitást és az alvással kapcsolatos hormonokat.

Melatonint tartalmazó ételek: a melatonin nevű hormon kulcsszerepet tölt be az elalvás és a cirkadián ritmus (alvás és ébrenlét ciklusa) szabályozásában.

a melatonin nevű hormon kulcsszerepet tölt be az elalvás és a cirkadián ritmus (alvás és ébrenlét ciklusa) szabályozásában. Triptofánban gazdag ételek: a triptofán egy aminosav, ami szintén fontos a minőségi alváshoz.

a triptofán egy aminosav, ami szintén fontos a minőségi alváshoz. Magas magnéziumtartalmú ételek: a magnézium amellett, hogy segít az izmoknak ellazulni, szabályozza a melatonin termelését is.

Lássuk tehát azokat az ételeket, amelyek elősegítik a jobb alvást, és még az alakodra is pozitívan hatnak.

Melatoninban gazdag ételek

A kor előrehaladtával a melatonintermelés csökken, ezért a melatonint tartalmazó ételek fogyasztása segíthet a pihentető alvásban.

Meggy

A meggy egy olyan étel, amit érdemes lefekvés előtt fogyasztanod, ha úgy akarsz aludni, mint a bunda. Hiszen ez a savanykás gyümölcs nemcsak rendkívül egészséges, hanem alvási előnyöket is kínál. Ez annak köszönhető, hogy az átlagosnál magasabb a melatoninkoncentrációja. Emellett pedig 100 grammja csupán 50 kalóriát tartalmaz, ami nagyon kevés, ezért könnyedén beilleszthető a diétába is.

Tojás

Azonban nemcsak a növényi, hanem az állati eredetű élelmiszerek is tartalmaznak melatonint, köztük a tojás. A fehérjedús ételből viszont az alakod is profitálhat, hiszen ez a makrotápanyag kulcsszerepet játszik a jóllakottság fenntartásában.