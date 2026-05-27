"Bármikor meghalhattam volna!" – örökre megváltoztatta egy műtét a kétgyermekes Anita életét

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 27. 20:00
Majdnem negyven centimétert kellett Anita vastagbeléből kivágni, hogy megmentsék az életét. A műtét sikerült, a fiatal nő azóta sorstársainak segít a közösségi oldalakon. Bemutatja, hogy a sztóma nem a világvége!
Lukács-Sánta Andrea
Senki nem kívánja másnak, önmagának meg pláne, hogy fiatalon olyan komoly betegséggel éljen, mint Anita. Krónikus vastagbélgyulladás és a műtét miatt szükséges sztóma nehezíti a mindennapjait a 33 éves Fejér megyei anyukának. Anita azonban nem kesereg, úgy döntött, hogy inkább olyanoknak segít, akiknek fogalmuk sincs róla mi vár rájuk, ha az orvos bejelenti: „mostantól sztómával kell élnie!”

Anita nem csügged, a sztóma nem veszi el az életkedvét
Fotó: családi album

Hétköznapok és a sztóma 

Pacskó-Gábor Anitának pár hónapja egy műtét során majd 40 centimétert kellett kivágni a vastagbeléből. A beszűkült és gyulladásban lévő szerv miatt a tünetek olyan súlyosak voltak, hogy a fiatal nő akár egy pillanat alatt életveszélyes állapotba kerülhetett volna, ha nem operálják meg.

Egy pohár víztől is puffadtam, és ahogy mentek az évek, már nem tudtam elmenni a vécére sem normálisan. Puffadás, hasfájás, hányinger kerülgetett folyamatosan, vagyis élhetetlen állapot volt, arról nem is beszélve, hogy egy időzített bomba volt a szervezetem, bármikor perforálhatott volna a vastagbelem, és ha beleürül a béltartalom a hasüregbe, akkor az halálos is lehet

- meséli Anita.

A sztóma egy sebészeti úton létrehozott mesterséges nyílás a hasfalon, amely a széklet vagy vizelet kivezetését biztosítja, ha a természetes ürítés akadályozott.

A pici kéz anya hasán minden gondot feledtet Fotó: családi album

A Fejér megyei kistelepülésen élő nő egy hat és fél és egy három és fél éves kisfiút nevel férjével és a családdal. A betegségével és a mostani sztómás életmóddal kapcsolatban nem volt egyszerű dolga Anitának, hiszen a gyerekei még kicsik, a párja pedig gyakran utazik külföldre a munkája miatt. Anita mégis elszántan és felkészülve várta a napot, amikor megműtik.

Ében (3,5) Dani (35) Merse (6,5) és Anita (33) Fotó: családi album

Amikor az orvos elmondta, hogy egy hosszú darabot kivágnak majd a vastagbelemből és kivezetik a székletet a hasfalamon, az nagyon nehéz pillanat volt. A férjemmel a kocsiban csak ültünk, teljes csöndben, aztán ő elment Németországba dolgozni, talán rá két napra. Egyedül kellett lelkileg megbirkóznom a feladattal

- teszi hozzá Anita. A fiatal nő diagnózisa nem volt egyértelmű, a szövettanból nem derül ki pontosan, mi a baj, de valószínűleg Colitis ulcerosa, vagy Crohn betegség.

A colitis ulcerosa (fekélyes vastagbélgyulladás) egy krónikus, immunmediált gyulladásos bélbetegség (IBD), amely a vastagbél és a végbél nyálkahártyájának folyamatos gyulladását és fekélyesedését okozza. A Crohn betegség egyike az emésztőrendszer gyulladásos megbetegedéseinek.

Műtét előtt és műtét után a sztómával 
Fotó: családi album

Anita hosszú ideje diétázott, de már az sem segített. Egy beszűkült bélszakasz miatt folyamatos orvosi megfigyelés alatt állt, hiába próbálták tágítani a szűkületet, nem sikerült. 

Beláttam, hogy nincs más megoldás, csak a műtét. A sztóma is szükséges volt, hiszen tehermentesíteni kellett az operált részt. Laparoszkóposan csinálták, plusz kellett egy hasi vágás is úgy, mint a császármetszésnél. Az orvosok azt mondták, hogy lesz majd egy kontrolltükrözés szeptemberben, aztán majd kiderül, hogy mikor zárják le a sztómát.

Anita miután megtudta, hogy sztómával fog élni, bekövetett több külföldi TikTokost, és belépett a témával foglalkozó csoportokba is, de azt vette észre, hogy magyarul szinte egyáltalán nincs olyan tartalom, ami segítene felkészülni sem lelkileg, sem gyakorlatban.

A kórházban felírták, ami kell, és a netes csoportokból is tanultam sokat, de mégis hiányzott valami. Aztán úgy gondoltam, sokan lehetnek hasonló helyzetben, mint én, akik ijedten állnak, és sehonnan nem jön igazi tanács. Akkor kezdtem el a videókat gyártani, ezekben elmondom a tapasztalataimat, még arról is, hogy a sztómának van hangja, ha nem jól teszik fel a sztómazsákot, akkor sajnos szaga is van, ez pedig érdekes szituációkat szülhet, szóval mindent elmondok, jót és rosszat is.

- meséli mosolyogva Anita, aki visszakapta az életörömét, és alig várja, hogy visszamehessen salsázni. Addig is pillanatok alatt cseréli le a sztómazsákját videóiban, segítséget nyújtva másoknak a TikTok-on.

@anita1223334444 GRWM - Sztóma verzió #sztóma #ostomy #ibd #fyp #nekedbe @Convatec @Coloplast ♬ original sound - ￼mari

 

