"Bármikor meghalhattam volna!" – örökre megváltoztatta egy műtét a kétgyermekes Anita életét

Senki nem kívánja másnak, önmagának meg pláne, hogy fiatalon olyan komoly betegséggel éljen, mint Anita. Krónikus vastagbélgyulladás és a műtét miatt szükséges sztóma nehezíti a mindennapjait a 33 éves Fejér megyei anyukának. Anita azonban nem kesereg, úgy döntött, hogy inkább olyanoknak segít, akiknek fogalmuk sincs róla mi vár rájuk, ha az orvos bejelenti: „mostantól sztómával kell élnie!”

Anita nem csügged, a sztóma nem veszi el az életkedvét

Fotó: családi album

Hétköznapok és a sztóma

Pacskó-Gábor Anitának pár hónapja egy műtét során majd 40 centimétert kellett kivágni a vastagbeléből. A beszűkült és gyulladásban lévő szerv miatt a tünetek olyan súlyosak voltak, hogy a fiatal nő akár egy pillanat alatt életveszélyes állapotba kerülhetett volna, ha nem operálják meg.

Egy pohár víztől is puffadtam, és ahogy mentek az évek, már nem tudtam elmenni a vécére sem normálisan. Puffadás, hasfájás, hányinger kerülgetett folyamatosan, vagyis élhetetlen állapot volt, arról nem is beszélve, hogy egy időzített bomba volt a szervezetem, bármikor perforálhatott volna a vastagbelem, és ha beleürül a béltartalom a hasüregbe, akkor az halálos is lehet

- meséli Anita.

A sztóma egy sebészeti úton létrehozott mesterséges nyílás a hasfalon, amely a széklet vagy vizelet kivezetését biztosítja, ha a természetes ürítés akadályozott.

A pici kéz anya hasán minden gondot feledtet Fotó: családi album

A Fejér megyei kistelepülésen élő nő egy hat és fél és egy három és fél éves kisfiút nevel férjével és a családdal. A betegségével és a mostani sztómás életmóddal kapcsolatban nem volt egyszerű dolga Anitának, hiszen a gyerekei még kicsik, a párja pedig gyakran utazik külföldre a munkája miatt. Anita mégis elszántan és felkészülve várta a napot, amikor megműtik.

Ében (3,5) Dani (35) Merse (6,5) és Anita (33) Fotó: családi album

Amikor az orvos elmondta, hogy egy hosszú darabot kivágnak majd a vastagbelemből és kivezetik a székletet a hasfalamon, az nagyon nehéz pillanat volt. A férjemmel a kocsiban csak ültünk, teljes csöndben, aztán ő elment Németországba dolgozni, talán rá két napra. Egyedül kellett lelkileg megbirkóznom a feladattal

- teszi hozzá Anita. A fiatal nő diagnózisa nem volt egyértelmű, a szövettanból nem derül ki pontosan, mi a baj, de valószínűleg Colitis ulcerosa, vagy Crohn betegség.