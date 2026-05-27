Éjjel a hullaházban: kísértetek simogatják a TikTokos boncmestert

Egy temetkezési vállalkozó kitálalt, milyen paranormális jelenségeket él át a hullaház falai között.

A lezárt koporsókból a túlvilág kopogtat neki, a szellemek kísértik őt.

A boncteremben fagyos sötétség uralkodik, a lelkek vállon veregetik őt.

Sokan úgy vélik, hogy amikor valaki meghal, átlép a túlvilágra és békében nyugszik. Jacob Walsh temetkezési vállalkozó azonban korántsem ezt tapasztalja. Habár korábban nem hitt benne, hogy a szellemek létezése valóság, a hullaházban idővel paranormális jelenségeket kezdett tapasztalni.

Szellemek kísértenek egy temetkezési vállalkozót. Rémisztő, hogy miket él át. / Illusztráció: SeventyFour / Shutterstock

Mit csinálnak a szellemek a hullaházban?

A brit temetkezési szakember a TikTok-oldalán mesélt hivatásáról, kifejtve olyan paranormális jelenségeket, amelyeket a munkája során tapasztal, miközben előkészíti az elhunytak testét a végső útjukra. Szinte nincs nap, hogy ne kapna hátborzongató jeleket a boncteremben kísértő szellemektől. Noha a férfi által tapasztaltakra a tudósok szerint van tudományos magyarázat, Jacon állítja, nem képzeleg: nap mint nap földöntúli furcsaságokat él át.

Vannak olyan éjszakák, amikor a teljesen zárt, ablaktalan balzsamozó helyiségben hirtelen jéghideg huzat söpör végig, miközben a hőmérséklet pillanatok alatt a fagypont közelébe süllyed. Ilyenkor megáll a levegő, és pontosan tudom, hogy nem vagyok egyedül a szobában. Nem egyszer hallottam már halk, elhaló suttogásokat is a hűtőkamrák irányából, mintha az eltávozott lelkek még üzenni akarnának valakinek

– magyarázta Jacob a Mirrornak.

Mozgó tárgyak, utolsó mondatok

A férfi számára az igazán vérfagyasztó élmény, amikor kopogást hall egy koporsó belsejéből.

– Többször előfordult már, hogy miközben a ravatalozás előkészületein dolgoztam, a nehéz fémeszközök minden külső hatás nélkül, maguktól lerepültek az asztalról. A legriasztóbb mégis az, amikor a lezárt koporsók felől hirtelen ütemes, halk kopogást hallok, mintha odabentről valaki kétségbeesetten ki akarna szabadulni – részletezte az ijesztő történéseket.

Noha biológiai tény, hogy a holttestek a gázok távozása és az izomreflexek miatt hangokat és apró mozdulatokat tehetnek, Jacob hangsúlyozta, hogy az általa tapasztaltak ezeknél jóval komolyabb, intenzívebb jelenségek. Tántoríthatatlanul állítja: a kísértetek ott vannak vele egészen addig, amíg a szeretteik el nem kísérik őket végső útjukra. Szentül hiszi, hogy a szellemek nem riogatni akarják őt, hanem meghálálni, amit értük tesz.

Határozottan éreztem már, hogy kopogtatják a hátamat. Azt hiszem, azért vannak velem, hogy megerősítsenek abban, hogy jót cselekszem velük. Nekem csak ez számít. Már megszoktam őket, mindig beszélek a holtakhoz; minden jót kívánok nekik, és minden este elbúcsúzok tőlük a nap végén

– zárta szavait a férfi.