Élet a gyász után: Újra rátalált a boldogság Siklósi Örs özvegyére

Öt év telt el azóta, hogy az egész országot megrázta a hír: mindössze 29 évesen elhunyt Siklósi Örs. Az AWS frontemberénél 2020 júniusában diagnosztizáltak leukémiát az orvosok, aki hősiesen küzdött a gyilkos kórral, és bár egy időre úgy tűnt, sikerül legyőznie a betegséget, a szervezete 8 hónappal később végleg feladta a harcot. Özvegye, Nina a tragédia óta is őrzi szerelme emlékét, a mai napi büszkén viseli az énekes vezetéknevét.

Siklósi Örs és Nina az esküvőjükön (Fotó: Facebook)

Siklósi Örs felesége újra szerelmes

Bár az idő lassan gyógyítja a sebeket, de az élet megy tovább. A Bors értesülései szerint Nina életébe ismét beköszöntött a remény és az újrakezdés lehetősége. A fiatal özvegy szívét egy Bence nevű férfi hódította meg. Kétség sem fér hozzá, hogy kapcsolatuk biztos alapokra épült, hiszen mostmár nemcsak Nina szerettei és barátai tudnak az új szerelemről, hanem mondhatni az egész világ is. Nemrég ugyanis a közösségi oldalán mutatta meg a férfit, akivel teljes az összhang. Áprilisban még Tenerifére is elutaztak együtt.

Rengetegen gratuláltak a szerelmeseknek, többen is kifejtették, hogy a fájdalmas időszak után nagyon megérdemli az özvegy, hogy végre boldog legyen.

Légy nagyon boldog drága Nina. Annyira megérdemled. Őszintén már vártam mikor nyílik meg a szíved újra így ismeretlenül is. Sok boldogságot kívánok nektek!

– írták Nina követői.

Siklósi Örs özvegye fájdalmas időszakon ment keresztül (Fotó: Facebook)

Siklósi Örs verseskötete a halála után jelent meg

A család több művet is megjelentetett már Siklósi Örs halála óta, többek között egy verseskötetet 2024-ben, amiben teljes egészében az ő költeményei olvashatók. Ezután tavaly pedig egy sosem hallott dalokból álló Siklósi Örs szólólemezt is kiadtak, amelyekből néhányat barátai elő is adtak egy emlékkoncert keretein belül. Ezzel kapcsolatban szeptemberben, a néhai énekes születésnapján Siklósi Máté is megszólalt a Borsnak.

Az volt a törekvésünk az elmúlt 4 évben, hogy a feladatokat, amiket úgy éreztünk, hogy Örshöz kötődően el kell végeznünk, azok valamilyen munkafázisát vagy a bemutatását kifejezetten erre a napra terveztük

– mondta pár hónapja Siklósi Örs testvére.