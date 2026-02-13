Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Súlyfelesleggel küzdő nő perimenopauza alatt.

Plusz kilókkal küzdesz a perimenopauza alatt? Az orvosok elárulják, mit tehetsz a változókori elhízás ellen

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 13. 09:15
Meg szeretnéd tartani a súlyodat, de úgy érzed, hogy a hormonok folyton közbeszólnak és meggátolnak ebben? Akkor tarts velünk, ugyanis orvosok segítségével fedjük fel, hogy mit tehetsz a perimenopauza alatti súlygyarapodás ellen, ami bizony nem egy elkerülhetetlen folyamat!
Kelle Fanni
Az elmúlt években nagyon felkapottá vált a menopauza témaköre, mellyel kapcsolatban sokszor az is szóba kerül, hogy a nők hízásra vannak kárhoztatva a perimenopauza alatti időszakban. Az orvosok azonban cáfolják ezt az állítást, és felfedik a legjobb tippeket a súlyod megtartásához.

Rostban gazdag zab, ami segít a perimenopauza alatti hízás elkerülésében.
Most felfedjük a perimenopauza alatti hízás ellenszerét!
Fotó: Shutterstock 
  • A hormonális változások negatívan befolyásolhatják a súlyodat.
  • Az orvosok szerint sokat tehetsz a perimenopauza alatti hízás ellen.
  • A szakértők több olyan tanáccsal is ellátnak, ami segít megtartani a súlyodat.

Miért hízol perimenopauza alatt? Íme a válasz!

Mindenekelőtt tisztázzuk, hogy az élet bármely szakaszában hízhatsz, a perimenopauza időszakában azonban egy kicsit másról van szó.

A súlygyarapodás gyakori tünet a perimenopauza alatt, és a kor előrehaladtával egyre nehezebb lehet leadni a plusz kilókat

 – magyarázta Dr. Mir Ali, a MemorialCare Surgical Weight Loss Center igazgatója a Women’s Health magazinnak, aki szerint ilyenkor azt tapasztalhatod, hogy még a szokásos étkezés mellett is rakódik rád a felesleg, és nehezebb lefogyni, mint korábban.

Perimenopauza alatt a tested számos hormonális változáson megy keresztül, beleértve az ösztrogénszint csökkenését és a kortizol (stresszhormon) szintjének emelkedését. Az utóbbi hatással van a tápanyagok lebontására és arra, hogy a szervezet mennyi zsírt raktároz el. Ennek következtében összegyűjtöttük a legjobb orvosi tippeket, melyek segítségével felveheted a harcot a perimenopauza alatti súlygyarapodással.

A perimenopauza alatt fogyasztandó csirkemell, ami fehérjét tartalmaz.
Ebben az időszakban érdemes növelni a fehérje mennyiségét
Fotó: Shutterstock 

Ezeket a trükköket vesd be a perimenopauza alatti súlygyarapodás ellen

Az orvosok ezekre a módszerekre esküsznek. Ha a mindennapjaid részévé teszed őket, óriási változást érhetsz el.

1. Egyél több fehérjét

A szakértők egyöntetűen hangoztatják a magas fehérjebevitel fontosságát, amely felveszi a harcot a plusz kilókkal. Ez a makrotápanyag ugyanis elősegíti az izomtömeg fenntartását, ami pozitívan hat az anyagcserére. Emellett laktató, így csökkentve az éhségérzetet.

A kutatások szerint egy aktív embernek testsúlykilogrammonként 1,2-1,5 gramm fehérjére van szüksége naponta.

2. Növeld a rostmennyiséget

A rost egyre nagyobb népszerűségnek örvend, ami pozitívan befolyásolja a bélmikrobiomot és fontos szerepet játszik az egészséges testsúly fenntartásában is, mivel elősegíti a teltségérzetet. Dr. Ali ezért a keményítőtartalmú zöldségek fogyasztását javasolja, mint például az uborka vagy a brokkoli.

3. Mozogj hetente legalább 2,5 órát

Bár a szakértő véleménye szerint a testsúlyszabályozás főként az étrend körül forog, ennek ellenére elengedhetetlen a fizikai aktivitás. És már heti 150 perc közepes vagy intenzív mozgással is sokat tehetsz az egészségedért és persze az alakodért.

4. Figyelj a megfelelő mennyiségű alvásra

Az alvás kulcsfontosságú a jóllétünk szempontjából, sőt, szerepet játszik a perimenopauza alatti elhízásban is, hiszen amellett, hogy energikusan tart, hozzájárul a stresszhormon szabályozásához, melynek magas szintje sok esetben túlevéshez vezet.

Ebben a videóban Dr. Louise Newson és Dr. Sally Norton fogyókúrás szakértők osztják meg a tanácsaikat a témával kapcsolatban:

