Plusz kilókkal küzdesz a perimenopauza alatt? Az orvosok elárulják, mit tehetsz a változókori elhízás ellen

Az elmúlt években nagyon felkapottá vált a menopauza témaköre, mellyel kapcsolatban sokszor az is szóba kerül, hogy a nők hízásra vannak kárhoztatva a perimenopauza alatti időszakban. Az orvosok azonban cáfolják ezt az állítást, és felfedik a legjobb tippeket a súlyod megtartásához.

Most felfedjük a perimenopauza alatti hízás ellenszerét!

Fotó: Shutterstock

A hormonális változások negatívan befolyásolhatják a súlyodat.

Az orvosok szerint sokat tehetsz a perimenopauza alatti hízás ellen.

A szakértők több olyan tanáccsal is ellátnak, ami segít megtartani a súlyodat.

Miért hízol perimenopauza alatt? Íme a válasz!

Mindenekelőtt tisztázzuk, hogy az élet bármely szakaszában hízhatsz, a perimenopauza időszakában azonban egy kicsit másról van szó.

A súlygyarapodás gyakori tünet a perimenopauza alatt, és a kor előrehaladtával egyre nehezebb lehet leadni a plusz kilókat

– magyarázta Dr. Mir Ali, a MemorialCare Surgical Weight Loss Center igazgatója a Women’s Health magazinnak, aki szerint ilyenkor azt tapasztalhatod, hogy még a szokásos étkezés mellett is rakódik rád a felesleg, és nehezebb lefogyni, mint korábban.

Perimenopauza alatt a tested számos hormonális változáson megy keresztül, beleértve az ösztrogénszint csökkenését és a kortizol (stresszhormon) szintjének emelkedését. Az utóbbi hatással van a tápanyagok lebontására és arra, hogy a szervezet mennyi zsírt raktároz el. Ennek következtében összegyűjtöttük a legjobb orvosi tippeket, melyek segítségével felveheted a harcot a perimenopauza alatti súlygyarapodással.

Ebben az időszakban érdemes növelni a fehérje mennyiségét

Fotó: Shutterstock

Ezeket a trükköket vesd be a perimenopauza alatti súlygyarapodás ellen

Az orvosok ezekre a módszerekre esküsznek. Ha a mindennapjaid részévé teszed őket, óriási változást érhetsz el.

1. Egyél több fehérjét

A szakértők egyöntetűen hangoztatják a magas fehérjebevitel fontosságát, amely felveszi a harcot a plusz kilókkal. Ez a makrotápanyag ugyanis elősegíti az izomtömeg fenntartását, ami pozitívan hat az anyagcserére. Emellett laktató, így csökkentve az éhségérzetet.

A kutatások szerint egy aktív embernek testsúlykilogrammonként 1,2-1,5 gramm fehérjére van szüksége naponta.

2. Növeld a rostmennyiséget

A rost egyre nagyobb népszerűségnek örvend, ami pozitívan befolyásolja a bélmikrobiomot és fontos szerepet játszik az egészséges testsúly fenntartásában is, mivel elősegíti a teltségérzetet. Dr. Ali ezért a keményítőtartalmú zöldségek fogyasztását javasolja, mint például az uborka vagy a brokkoli.