Plusz kilókkal küzdesz a perimenopauza alatt? Az orvosok elárulják, mit tehetsz a változókori elhízás ellen

Az elmúlt években nagyon felkapottá vált a menopauza témaköre, mellyel kapcsolatban sokszor az is szóba kerül, hogy a nők hízásra vannak kárhoztatva a perimenopauza alatti időszakban. Az orvosok azonban cáfolják ezt az állítást, és felfedik a legjobb tippeket a súlyod megtartásához.
Mindenekelőtt tisztázzuk, hogy az élet bármely szakaszában hízhatsz, a perimenopauza időszakában azonban egy kicsit másról van szó.
A súlygyarapodás gyakori tünet a perimenopauza alatt, és a kor előrehaladtával egyre nehezebb lehet leadni a plusz kilókat
– magyarázta Dr. Mir Ali, a MemorialCare Surgical Weight Loss Center igazgatója a Women’s Health magazinnak, aki szerint ilyenkor azt tapasztalhatod, hogy még a szokásos étkezés mellett is rakódik rád a felesleg, és nehezebb lefogyni, mint korábban.
Perimenopauza alatt a tested számos hormonális változáson megy keresztül, beleértve az ösztrogénszint csökkenését és a kortizol (stresszhormon) szintjének emelkedését. Az utóbbi hatással van a tápanyagok lebontására és arra, hogy a szervezet mennyi zsírt raktároz el. Ennek következtében összegyűjtöttük a legjobb orvosi tippeket, melyek segítségével felveheted a harcot a perimenopauza alatti súlygyarapodással.
Az orvosok ezekre a módszerekre esküsznek. Ha a mindennapjaid részévé teszed őket, óriási változást érhetsz el.
A szakértők egyöntetűen hangoztatják a magas fehérjebevitel fontosságát, amely felveszi a harcot a plusz kilókkal. Ez a makrotápanyag ugyanis elősegíti az izomtömeg fenntartását, ami pozitívan hat az anyagcserére. Emellett laktató, így csökkentve az éhségérzetet.
A kutatások szerint egy aktív embernek testsúlykilogrammonként 1,2-1,5 gramm fehérjére van szüksége naponta.
A rost egyre nagyobb népszerűségnek örvend, ami pozitívan befolyásolja a bélmikrobiomot és fontos szerepet játszik az egészséges testsúly fenntartásában is, mivel elősegíti a teltségérzetet. Dr. Ali ezért a keményítőtartalmú zöldségek fogyasztását javasolja, mint például az uborka vagy a brokkoli.
Bár a szakértő véleménye szerint a testsúlyszabályozás főként az étrend körül forog, ennek ellenére elengedhetetlen a fizikai aktivitás. És már heti 150 perc közepes vagy intenzív mozgással is sokat tehetsz az egészségedért és persze az alakodért.
Az alvás kulcsfontosságú a jóllétünk szempontjából, sőt, szerepet játszik a perimenopauza alatti elhízásban is, hiszen amellett, hogy energikusan tart, hozzájárul a stresszhormon szabályozásához, melynek magas szintje sok esetben túlevéshez vezet.
Ebben a videóban Dr. Louise Newson és Dr. Sally Norton fogyókúrás szakértők osztják meg a tanácsaikat a témával kapcsolatban:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.