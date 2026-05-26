Dudás Miklós tragikus halála: Megszólalt a magánnyomozó

Dudás Miklós januárban bekövetkezett tragikus halála kapcsán ma is rengeteg a tisztázatlan körülmény. Bár a rendőrség május 6-án hivatalosan is lezárta a nyomozást, Szigligeti Ivett és a család úgy érzik, nem kaptak válaszokat a kérdéseikre. Ezért is javasolják sokan az édesanyának, keressen fel egy magánnyomozót, aki a segítségére lehet. A Bors megkeresett egy ismert magánnyomozót, aki elmondta a véleményét az üggyel kapcsolatban.
A 34 éves sportolót január 5-én, délelőtt találták holtan a budapesti, 18. kerületi lakásában. A hírek szerint Dudás Miki édesanyja és gyermekei anyja, Szigligeti Ivett találtak rá az ingatlanban, miután napok óta nem tudták elérni. A lakás ajtaja belülről zárva volt, ezért a bejutáshoz zárszakértő segítségére is szükség volt. A rendőrség első tájékoztatása szerint a helyszínen idegenkezűségre vagy bűncselekményre utaló nyom nem merült fel, ezért kezdetben közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálták a körülményeket.
Nem sokkal később fordulat állt be az ügyben. Ahogyan a Bors is megírta, a boncolás során olyan sérüléseket azonosíthattak a patológusok, amelyek miatt a hatóságok megváltoztatták az eljárás típusát, és bűnügyi vonalon, tehát halált okozó testi sértés gyanúja miatt folytatták a nyomozást. Az igazságügyi orvos- és toxikológiai szakértői vélemények alapján azonban a rendőrség arra a megállapításra jutott, hogy a férfi halálát egy balesetszerű esés okozhatta, így május 6-án lezárták a nyomozást.
Bár a hatósági nyomozás lezárult, Dudás Miklós élettársát, Ivettet és a családját továbbra is nyugtalanítják a tisztázatlan kérdések. Az interneten rengetegen tanácsolják az édesanyának, hogy fogadjon magánnyomozót, aki alaposabban feltérképezhetné a történteket, és esetleg olyan új információkat találhatna, amelyek segítségével valódi előrelépés történhet az ügyben, és akár újraindíthatnák a nyomozást is, hogy kiderüljön a teljes igazság. A Bors megkeresett egy szakembert az üggyel kapcsolatban, aki azonban szkeptikus a magánnyomozó bevonásával kapcsolatban.
Egy magánnyomozónak nincs annyi lehetősége, mint a rendőröknek. Ezt mindenképpen tudni kell
– kezdte lapunknak Baráth György magánnyomozó, a Baráth és Partnerei Magánnyomozó Ügynökség vezetője.
A nyomozó kifejtette, hogy a magánnyomozók lehetőségei, eszköztára a hatályos törvények, adatvédelmi rendelkezés miatt nagyon korlátozottak, és a rendőrségi jelentésből kiderül, hogy a hatóság minden lehetséges módon, eszközzel, amivel a magánnyomozók egyébként nem is rendelkeznek, megpróbálta tisztázni az esetet. Ráadásul ilyen időtávlatban már nem igen van esély új perdöntő bizonyítékot felkutatni, amelyek érdemben megváltoztatnák a rendőrség határozatát, Erre egy esetben kerülne sor, ha valaki olyan jelentkezne önként, aki tényleg érdemi információval rendelkezik a halálesettel kapcsolatan. Ezért a fentiek alapján ebben az esetben magánnyomozó megbízásának nincs értelme, mivel véleménye szerint már nincsenek olyan új bizonyítékok, amelyek érdemben megváltoztathatnák a hivatalos eredményeket.
Magam ellen beszélek, de ebben a helyzetben, ennyi idő elteltével megbízni egy magánnyomozót, komoly pénzkidobás lenne
– tette hozzá a szakértő.
Nos, a család döntése még várat magára, de az ügy iránti közérdeklődés továbbra is töretlen, és a tisztázatlan részletek miatt sokan várják, hogy az igazság minden kétséget kizáróan napvilágra kerüljön.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.