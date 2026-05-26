Dudás Miklós tragikus halála: Megszólalt a magánnyomozó

Dudás Miklós januárban bekövetkezett tragikus halála kapcsán ma is rengeteg a tisztázatlan körülmény. Bár a rendőrség május 6-án hivatalosan is lezárta a nyomozást, Szigligeti Ivett és a család úgy érzik, nem kaptak válaszokat a kérdéseikre. Ezért is javasolják sokan az édesanyának, keressen fel egy magánnyomozót, aki a segítségére lehet. A Bors megkeresett egy ismert magánnyomozót, aki elmondta a véleményét az üggyel kapcsolatban.

Január 5-én Szigligeti Ivett értesítette a hatóságokat, mert nem érte el Dudást már napok óta (Fotó: RTL)

Dudás Miklós halála sokkolta az országot

A 34 éves sportolót január 5-én, délelőtt találták holtan a budapesti, 18. kerületi lakásában. A hírek szerint Dudás Miki édesanyja és gyermekei anyja, Szigligeti Ivett találtak rá az ingatlanban, miután napok óta nem tudták elérni. A lakás ajtaja belülről zárva volt, ezért a bejutáshoz zárszakértő segítségére is szükség volt. A rendőrség első tájékoztatása szerint a helyszínen idegenkezűségre vagy bűncselekményre utaló nyom nem merült fel, ezért kezdetben közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálták a körülményeket.

A gyanú: halált okozó testi sértés

Nem sokkal később fordulat állt be az ügyben. Ahogyan a Bors is megírta, a boncolás során olyan sérüléseket azonosíthattak a patológusok, amelyek miatt a hatóságok megváltoztatták az eljárás típusát, és bűnügyi vonalon, tehát halált okozó testi sértés gyanúja miatt folytatták a nyomozást. Az igazságügyi orvos- és toxikológiai szakértői vélemények alapján azonban a rendőrség arra a megállapításra jutott, hogy a férfi halálát egy balesetszerű esés okozhatta, így május 6-án lezárták a nyomozást.

Dudás Miklós halálának oka: balesetszerű esés (Fotó: Markovics Gábor / Bors)

Megszólalt a magánnyomozó

Bár a hatósági nyomozás lezárult, Dudás Miklós élettársát, Ivettet és a családját továbbra is nyugtalanítják a tisztázatlan kérdések. Az interneten rengetegen tanácsolják az édesanyának, hogy fogadjon magánnyomozót, aki alaposabban feltérképezhetné a történteket, és esetleg olyan új információkat találhatna, amelyek segítségével valódi előrelépés történhet az ügyben, és akár újraindíthatnák a nyomozást is, hogy kiderüljön a teljes igazság. A Bors megkeresett egy szakembert az üggyel kapcsolatban, aki azonban szkeptikus a magánnyomozó bevonásával kapcsolatban.

Egy magánnyomozónak nincs annyi lehetősége, mint a rendőröknek. Ezt mindenképpen tudni kell

– kezdte lapunknak Baráth György magánnyomozó, a Baráth és Partnerei Magánnyomozó Ügynökség vezetője.