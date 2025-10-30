Hüvelyszárazság – amikor a női komfortérzet csorbát szenved

A hüvely természetes állapotban enyhén nedves környezet, amelyet a hormonok – főként az ösztrogén – szabályoznak. Ez a védekező rendszer nemcsak az intim komfortot biztosítja, hanem a kórokozók elleni védelmet is. Amikor a nedvesség csökken, a hüvely nyálkahártyája sérülékenyebbé válik, a hüvelyszárazság kialakulásával pedig viszketés, égő érzés, fájdalom vagy fertőzéshajlam jelenhet meg.

A hüvelyszárazság okozta diszkomfortérzet komoly probléma lehet a mindennapokban.

Fotó: Body Stock / Shutterstock

Mi okozhatja a hüvelyszárazságot?

A leggyakoribb ok a hormonális változás, különösen a menopauza idején, amikor az ösztrogénszint jelentősen csökken. A hüvely nyálkahártyája ilyenkor elvékonyodik, kevésbé rugalmas, és kevesebb váladékot termel. De a hüvelyszárazság nem kizárólag a változókor problémája – fiatal nőknél is előfordulhat.

A szakértők szerint fiatalabb korban a fogamzásgátló tabletták, a szoptatás, a stressz, bizonyos gyógyszerek (pl. antihisztaminok, antidepresszánsok) vagy az elégtelen folyadékbevitel is okozhatja. A dohányzás és az alkoholfogyasztás rontja a keringést és csökkenti a hüvely nyálkahártyájának regenerálódási képességét, így szintén fokozza a tüneteket.

A hüvelyszárazság gyakran a hormonális egyensúly felborulásának első jele – például a pajzsmirigy működési zavarai vagy a csökkent ösztrogéntermelés hátterében. A nőgyógyászok szerint ezért tartós panasz esetén mindig érdemes laborvizsgálattal kizárni a hormonális okokat.

Tünetek, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni

A leggyakoribb panasz a viszketés, az égő érzés, illetve az intim együttlét közbeni fájdalom (dyspareunia). Sok nő beszámol arról is, hogy a hüvelyi diszkomfort a mindennapokban is jelen van – például sportolás, ülés vagy vizeletürítés közben.

A hüvelyszárazság hosszabb távon fokozza a húgyúti fertőzések kockázatát, mivel a hüvelyflóra természetes védelme meggyengül. A hüvely pH-ja lúgosabbá válik, ami kedvez a kórokozók szaporodásának.

A legtöbb nő későn kér segítséget, mert a tüneteket „természetesnek” tekinti – pedig a probléma kezelhető, és a tünetek gyorsan enyhíthetők.

Mit tehetünk ellene?

A kezelés attól függ, mi okozza a szárazságot. Hormonális eredet esetén helyi ösztrogénpótló készítmények – kúp, krém vagy gél formájában – hatékonyan visszaállítják a hüvely természetes állapotát.

Hormonmentes megoldásként a hialuronsavas, tejsavas vagy növényi alapú hüvelyi hidratálók is segíthetnek. Ezek rendszeres használata helyreállítja a hüvelyflóra nedvességtartalmát és pH-egyensúlyát.