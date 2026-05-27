A NASA felfedte: elképesztő, mi készül a Holdon

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 27. 19:45
A szakértők bizakodóak a program sikerét illetően. Kevesebb mint egy évtized választ el minket attól, hogy a Hold akár turisztikai célponttá váljon.
A NASA bemutatta a következő lehetséges nyaralóhelyet: a Holdat.

Pár év múlva a Holdon is nyaralhatunk ?
Pár év múlva akár a Holdon is nyaralhatunk

Mikor mehetünk a Holdra?

Az amerikai űrügynökség új részleteket tett közzé a déli sarkvidéki holdbázisról, amelyet 2032-re szeretnének megépíteni. A terveken űrhajósok láthatók, amint a Hold felszínén közlekednek, futurisztikus járműveikkel Tic Tac alakú épületek felé haladva. A nukleáris- és napenergiával működő bázis terveit először márciusban jelentették be.

Jared Isaacman, a NASA dolgozója egy sajtótájékoztatón elmondta:

Bármit is szeretnénk elérni ebben a vállalkozásban, rendkívül nagy kihívással állunk szemben. Az Apollo-küldetések során összesen körülbelül 80 órányi holdfelszíni űrsétából származó tapasztalatunk van, és ez több mint fél évszázaddal ezelőtt történt.

 A NASA vezetője hozzátette: a Holdon létrehozandó állomás csak az első lesz a sok hasonló projektek sorában.

Nem hiszem, hogy valaha is olyan űrutazási világunk lesz, amilyet gyerekként a sci-fi könyvekben elképzeltünk

- mondta Isaacman.

A holdbázis megépítése három fázisban történik. Az első szakasz már elkezdődött az olyan küldetésekkel, mint az Artemis II.  A második fázis - amelyet jelenleg 2029 és 2032 közé terveznek - a hosszabb, akár hónapokig tartó küldetésekhez szükséges infrastruktúra kiépítéséről szól majd.

A harmadik szakasz 2032-ben indulhat el, és az utazások számának növelését célozza meg. A tervek szerint így folyamatos emberi jelenlét alakulhat ki a Holdon, hasonlóan a Nemzetközi Űrállomás működéséhez - írja a Metro.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
