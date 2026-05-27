Igazi ítéletidő: brutális vihar pusztított a Balatonnál

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 27. 19:52
Volt olyan település, ahol fákat is kidöntött a vihar. Ítéletidő csapott le a Balatonra.

Az utóbbi napokban kezdett egyre fülledtebbé válni a levegő a korán jött nyárias időnek köszönhetően. Így szinte borítékolható volt, hogy ennek a nagy melegnek egyszer egy kiadósabb eső vet majd véget. Nem volt ez másként a Balatonnál.

Szerda délután heves zivatar csapott le Somogyot is elérte, Siófokon nem sokkal 16 óra után szakadt le az ég szerdán. A légzuhatag és vihar a Balatonnál erős széllökésekkel, villámlásokkal és intenzív esőzéssel érkezett meg a déli partra, miközben rövid idő alatt jelentős mennyiségű csapadék hullott. A vihar Fonyód térségét is elérte, a Balaton déli partján ezen a szakaszon esett a legintenzívebben. Több helyen légzuhatag alakult ki, amelyet hirtelen érkező, erőteljes széllökések kísértek.

Mernye és Balatonlelle között 17 óra körül érkezett meg a vihar, amely olyan erős széllökéseket hozott, hogy az autósoknak több helyen nehézséget okozott az irányítás megtartása a 67-es úton.

Balatonszemesen fákat rongált meg a vihar

Az ítéletidő Balatonszemest sem kímélte, ahol a nagy erejű szél fákat döntött ki. Az önkormányzat közlése szerint a kidőlt ágak és fák eltakarítását hajnalban kezdik meg. A tájékoztatás szerint jelenleg közvetlen életveszélyről nem tudnak. A változást egy Nyugat-Európa fölött húzódó anticiklon peremén érkező hidegfront okozta, amely szerda délután érte el Magyarországot. A front mögött jelentősen visszaesett a hőmérséklet, és többfelé zivatarok alakultak ki.

100 kilométer per óra feletti széllökést mértek Fonyódon

A Balaton térségében a vihar miatt az egész tóra másodfokú viharjelzést adtak ki. A hidegfronthoz kapcsolódó zivatarok délután 4 óra körül érték el a tavat, és északnyugat felől délkelet irányába haladva szelték át a térséget. A viharokat látványos peremfelhőzet és viharos kifutószél kísérte, Fonyód-Várhegyen pedig 113 km/órás széllökést mért a magaslati szélmérő. A zivatarok nyomában több helyen 10–12 fokkal esett vissza a hőmérséklet, a kánikulának pedig szinte egyik pillanatról a másikra vége szakadt a Balaton környékén. A viharok késő délutánra dél, délkelet felé elhagyták a térséget, az esti órákban már csak elszórtan sodródhat be egy-egy zápor vagy zivatar északnyugat felől - írja Sonline.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
