A fogyás titka 40 felett: ez az 5 legjobb ízületkímélő gyakorlat, ha tartós térdfájdalommal küzdesz

Attól még, hogy térdfájdalommal küzdesz, nem jelenti azt, hogy le kellene mondanod a mozgásról, csupán meg kell találnod azt az opciót, amit problémamentesen űzhetsz. Szeretnél látványos fogyást elérni? Akkor ismerd meg a legjobb gyakorlatokat!
A kor előrehaladtával egyre többeket gyötör térdfájdalom, amin a súlyfelesleg csak tovább ronthat. Ezért a szakértők ilyen esetben becsapódás nélküli kardiót szoktak javasolni, amely kifejezetten ízületkímélő, mégis égeti a zsírt. Tehát, ha térdfájdalommal és/vagy túlsúllyal küzdesz, a következő, fogyást támogató gyakorlatokat vesd be!
Ezek a kardiófajták nagyszerűek azok számára, akik ízületi fájdalmakkal vagy nagyobb súlyfelesleggel küzdenek, de szeretnének tenni az egészségükért és formába akarják hozni magukat.
Hányszor hallani, hogy az úszás az egyik legegészségesebb sport, hiszen amellett, hogy az egész testedet átmozgatja, az ízületeket is kíméli. Ez a sport magában foglalja a kardió, az erő és a hajlékonyság elemeit, miközben a víz segít megtartani a testsúlyodat. Természetesen minden úszásmód különböző izomcsoportokat dolgoztat meg igazán, de a gyorsúszás, a hátúszás és a mellúszás is egy nagyszerű opció.
Nem, nem az andalgós sétára gondolunk, hanem arra, amikor egészen tempósan szeded a lábaidat, és kellőképpen elfáradsz. Mivel a kocogás és a futás eléggé megterhelő lehet az ízületeid számára, választhatod a futópályán vagy a természetben való gyaloglást is. Hiszen lassan beköszönt az igazi jó idő, amikor öröm lesz kimenni a szabadba. Egy hasznos tipp: mozgás közben fókuszálj arra, hogy a lábadból és a csípődből told előre magad, közben pedig feszítsd meg a hasadat.
Nem kell tavat vagy folyót keresned ahhoz, hogy élvezhesd az evezés előnyeit, hiszen már az edzőteremben is találhatsz evezőgépet, amivel rengeteg kalóriát égethetsz. A kardió alatt ugyanis az egész tested dolgozik, de nem terheli meg az ízületeidet.
Akár az otthoni verzió mellett tennéd le a voksodat, akár a szabadban tekernél egyet, mindkettő tökéletes választás, hiszen intenzív, mégis ízületkímélő. Egy 2019-es tanulmány szerint a szobakerékpározás javíthatja a vérnyomást, az aerob kapacitást és a testösszetételt is, amelyek diéta nélkül is tetten érhetőek.
Bár a jégkorcsolya szezonja már javában leáldozóban van, a görkorcsolyáé még csak most kezdődik. Ezért, ha biztosan állsz az apró kerekeken, érdemes beiktatni ezt a kitűnő kardiót. A szakértők ugyanis azt mondják, hogy az oldalirányú mozgás elleningert jelent az alsótest izmai és ízületei számára, amelyek leggyakrabban előre és hátra mozognak.
A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotoddal kapcsolatos kérdéseidben.
Ebből a videóból ellesheted az evezés fortélyait:
