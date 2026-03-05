Egészségesebb, mint gondolnád – ezek a hátrafelé járás előnyei

Nincs egyszerűbb mozgásforma a gyaloglásnál, amit gondolkodás nélkül, reflexszerűen képes kivitelezni a testünk. A sétálás ráadásul – főleg ha friss levegőn tesszük – nemcsak a fizikai állapotunkat, de a közérzetünket is felturbózza. Na de mi mondható el arról, amikor az ellenkező irányba kezdünk mozogni? Jöjjenek a hátrafelé járás előnyei!
Hátrafelé járással a legtöbben a testnevelésórán, gyerekkori ugratások miatt, vagy éppen gyógytorna keretein belül találkozunk. A hétköznapokban eszünkben sem jut így közlekedni, egyrészt mert furcsa szokásnak tűnhet, másrészt mert egyszerűen nincs időnk vagy energiánk az óvatos és lassú lépkedésre. Mégis tanácsos időnként gyakorolni a fordítva menést, hiszen ezzel különösen jót tehetünk a testünkkel, de még az elménkkel is.
Amikor hátrafelé haladunk, sokkal kisebbeket lépünk, mint normál járás közben, a testnek és az elmének ugyanis nagyobb kihívást jelent a fordított irányú mozgás. Ilyenkor a megszokottól eltérően használjuk az izmainkat, feladjuk a leckét a mozgásrendszerünknek, és bizony az agyunknak is. Ez a típusú gyakorlat a gondolkodó szervünk koordinációért felelős területeit aktiválja, és erősen kell koncentrálnia, hogy a testünk képes legyen végrehajtani a fordított utasítást. A visszafelé járás tehát összességében megdolgoztatja az idegrendszert, így muszáj összpontosítani, egyebek mellett azért is, hogy megtartsuk a balanszt, és ne botoljunk vagy essünk el.
Mindennek következtében a hátrafelé járás hosszú távon javítja az egyensúlyt, a koordinációt és az állóképességet, de alapvetően a járásmintánkat és a testtudatunkat is. Fontos hozomány még, főleg az ízületi gondokkal és porckopással küzdőknek, hogy az ellentétes irányú haladás bizonyos mértékben tehermentesíti a térdet, hiszen kevesebb erőt fejtünk ki azon a részen, mint amikor előre haladunk.
Legyünk óvatosak!
A hátrafelé járás balesetveszélyes is lehet, emellett vannak olyan helyzetek, amikor még inkább érdemes vigyázni az épségünkre. Ha például valamilyen mozgásszervi sérülésünk van, egyensúlyproblémákkal küzdünk, korlátozott mozgásra vagyunk képesek, vagy az idősebb korosztályhoz tartozunk, ami miatt fokozottabban fennáll az esés veszélye, jobb ha kerüljük ezt a fajta mozgást.
Ha rendszeresen mozgunk és edzünk, a legjobb, ha beépítjük a gyakorlatot a bemelegítés, illetve a levezetés folyamatába. Ezt a lakásban, az edzőteremben és kültéren is megtehetjük.
Aki kevésbé aktív a mindennapokban, de belevágna a gyakorlásba, haladjon fokozatosan, és eleinte beltéren gyakoroljon. Ha bizonytalannak érezzük az egyensúlyunkat, kezdetben keressünk kapaszkodót magunknak, például a konyhapultot vagy egy szekrényt, majd apránként szoktassuk magunkat hozzá az újfajta mozdulatokhoz. Lépkedjünk lassan és megfontoltan, hogy elkerüljük az elesést és az esetleges sérüléseket.
