Egészségesebb, mint gondolnád – ezek a hátrafelé járás előnyei

Ritkán jut eszünkbe, hogy hátrafelé járjunk, pedig sok pozitívuma van.

Ezzel a mozgásformával a testünket és az elménket is megdolgoztatjuk.

Fontos szerepe lehet az egyensúly és a koordináció fejlődésében.

Másképp érdemes gyakorolni, ha aktívak vagyunk és ha nem.

Nincs egyszerűbb mozgásforma a gyaloglásnál, amit gondolkodás nélkül, reflexszerűen képes kivitelezni a testünk. A sétálás ráadásul – főleg ha friss levegőn tesszük – nemcsak a fizikai állapotunkat, de a közérzetünket is felturbózza. Na de mi mondható el arról, amikor az ellenkező irányba kezdünk mozogni? Jöjjenek a hátrafelé járás előnyei!

A hátrafelé járás előnyeit rendszeres gyakorlás mellett tapasztalhatjuk meg.

Fotó: Shutterstock.AI Generator / Shutterstock

Tapasztald meg te is a hátrafelé járás előnyeit

Hátrafelé járással a legtöbben a testnevelésórán, gyerekkori ugratások miatt, vagy éppen gyógytorna keretein belül találkozunk. A hétköznapokban eszünkben sem jut így közlekedni, egyrészt mert furcsa szokásnak tűnhet, másrészt mert egyszerűen nincs időnk vagy energiánk az óvatos és lassú lépkedésre. Mégis tanácsos időnként gyakorolni a fordítva menést, hiszen ezzel különösen jót tehetünk a testünkkel, de még az elménkkel is.

Amikor hátrafelé haladunk, sokkal kisebbeket lépünk, mint normál járás közben, a testnek és az elmének ugyanis nagyobb kihívást jelent a fordított irányú mozgás. Ilyenkor a megszokottól eltérően használjuk az izmainkat, feladjuk a leckét a mozgásrendszerünknek, és bizony az agyunknak is. Ez a típusú gyakorlat a gondolkodó szervünk koordinációért felelős területeit aktiválja, és erősen kell koncentrálnia, hogy a testünk képes legyen végrehajtani a fordított utasítást. A visszafelé járás tehát összességében megdolgoztatja az idegrendszert, így muszáj összpontosítani, egyebek mellett azért is, hogy megtartsuk a balanszt, és ne botoljunk vagy essünk el.

Mindennek következtében a hátrafelé járás hosszú távon javítja az egyensúlyt, a koordinációt és az állóképességet, de alapvetően a járásmintánkat és a testtudatunkat is. Fontos hozomány még, főleg az ízületi gondokkal és porckopással küzdőknek, hogy az ellentétes irányú haladás bizonyos mértékben tehermentesíti a térdet, hiszen kevesebb erőt fejtünk ki azon a részen, mint amikor előre haladunk.

Legyünk óvatosak! A hátrafelé járás balesetveszélyes is lehet, emellett vannak olyan helyzetek, amikor még inkább érdemes vigyázni az épségünkre. Ha például valamilyen mozgásszervi sérülésünk van, egyensúlyproblémákkal küzdünk, korlátozott mozgásra vagyunk képesek, vagy az idősebb korosztályhoz tartozunk, ami miatt fokozottabban fennáll az esés veszélye, jobb ha kerüljük ezt a fajta mozgást.

Mikor és hogyan gyakoroljuk a hátrafelé járást?

Ha rendszeresen mozgunk és edzünk, a legjobb, ha beépítjük a gyakorlatot a bemelegítés, illetve a levezetés folyamatába. Ezt a lakásban, az edzőteremben és kültéren is megtehetjük.