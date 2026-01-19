Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Te alkalmazod az egyik leginkább alábecsült gyakorlatot? Ezért ér aranyat a lábujjhegyen járás

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 19. 13:15
Eszedbe jutott valaha a mindennapokban, hogy csak úgy lábujjhegyre emelkedj, sőt ilyen pozícióban is lépkedj? Gyerekkorunk egyik természetes mozgásformája számtalan előnnyel jár az izomzat működése szempontjából. Ezzel felnőttként kevésbé vagyunk tisztában, pedig nagyon is érdemes lenne visszanyúlni a lábujjhegyen járáshoz.
László Juli
  • Különösen nagy szerepe van a lábfej izmainak a mindennapok során.
  • Több kulcsfontosságú előnye is van a lábujjhegyen járásnak.
  • Nem mindegy, milyen módon végezzük a gyakorlatot. 

Amíg gyerekek vagyunk, rengeteget mozgunk: kúszunk, mászunk, csúszkálunk, ugrálunk, guggolunk, lábujjhegyen pipiskedünk, egyszóval kihasználjuk a mozgástartományunk javát. Mindez nemcsak a játékosság miatt fontos, hanem a megfelelő mobilitás, az izomzat fejlődése, a későbbi helyes testtartás és a mozgásminták egészséges rögzülése szempontjából is. Sajnos azonban a felsorolt természetes mozgásformákat és gyakorlatokat felnőve elfelejtjük, ahogy idővel iskolapadba, majd irodai székbe kerülünk; és miközben sorra bukkannak fel a kellemetlen panaszok, és beszűkül a mozgásunk, eszünkbe sem jut, mennyit tehetnénk önmagunkért az olyan egyszerű technikákkal, mint amilyen például a lábujjhegyen járás.

Lábujjhegyen járást gyakorló nő
A lábujjhegyen járás azért az egyik legjobb technika, mert semmilyen kiegészítő nem kell hozzá. Rendszeres gyakorlással ráadásul sikerélményeket is megélhetünk, hiszen a fejlődés napról napra érezhető lesz.
Fotó: Andrey_Popov / Shutterstock 

A lábujjhegyen járás előnyei 5+1 pontban

A lábunk és a talpunk hatalmas terhelésnek van kitéve nap mint nap, hiszen az egész testünket tartja. Szakértők szerint járás közben a testsúlyunk mintegy 1,25-szörösét kell elbírnia a lábainknak, tehát kulcsszerepük van a testünk működésében, akárcsak az egyensúlyunk fenntartásában. Ha nincs meg benne a kellő rugalmasság és erősség, az a járás minőségén túl a gerincet, azzal együtt a testtartást és az ízületek terhelését is negatív irányba befolyásolja. A helyes mozgásminták fenntartásában, illetve visszaszerzésében nagy segítség lehet a végtelenül egyszerű és bárki számára kivitelezhető lábujjhegyen járás rendszeres gyakorlása, mellyel további előnyöket is élvezhetünk.

  1. Megerősíthetjük a láb- és lábfej, különösen a boka körüli izmokat és a lábujjak meglehetősen leértékelt izmait, de megdolgoztathatjuk a talpboltozatot is. Míg előbbivel helyes és stabil járást tarthatunk fenn, vagy alakíthatunk ki, utóbbival megelőzhetjük a különféle süllyedéses problémákat.
  2. Javíthatjuk a testtartást, felpezsdíthetjük a vérkeringést, és ellensúlyozhatjuk az ülő életmóddal járó lábfájást, valamint egyéb mozgásszervi kellemetlenségeket és negatív hatásokat.
  3. A nem megfelelő cipő, valamint a sarkon járás miatt fellépő panaszok enyhítésében is segíthet a lábujjhegyen járás gyakorlata, amivel hosszú távon rugalmasabbá tehetjük a mozgásunkat. Emellett megtanulhatjuk egyenletesen eloszlatni a súlyunkat, valamint aktivizálni a talp elülső részét.
  4. Fejleszthetjük az egyensúlyérzékünket, és mivel ez a gyakorlat az állandó egyensúlykeresés miatt erős koncentrációt igényel, az elmét és a központi idegrendszert is megdolgoztathatjuk.
  5. A lábujjhegyen járással hozzájárulhatunk az „alvó” izmok újraaktiválásához, amivel sokkal egészségesebb és természetesebb lehet a járásunk, mozgásunk.
    +1. Végtelenül egyszerű, a mindennapokba könnyen beépíthető mozgásról van szó, amelyet bármelyik napszakban, eszközigény nélkül, és szinte bárhol gyakorolhatunk.

Így végezzük a gyakorlatot

A lábujjhegyre állást és a lábujjhegyen járást mezítláb érdemes végezni, így a lehető legszabadabban mozoghatnak az ujjak. Akkor sem kell aggódnunk, ha fázik a lábunk, a mozdulatok pillanatok alatt felmelegítik majd a szóban forgó testrészeket. Fontos, hogy lassan és megfontoltan kivitelezzük a lépéseket, hogy fokozatosan és sérülésmentesen tanuljuk meg a helyes lábujjhegyen járást. A lényeg nem a gyorsaságban, hanem a gyakorlat helyes végrehajtásában rejlik. A legjobb, ha eleinte tükör előtt lépegetünk, például 8-10 lépést előre, majd hátra, és ügyelünk arra, hogy a bokánk közben egyenes maradjon, azaz ne dőljön be vagy ki. Minél többet gyakoroljuk, annál stabilabbak lesznek a lépéseink.

Nem tudsz lábujjhegyre állni? Esetleg feszülő érzést okoz a lábadban és fájdalmat a bokádban, talpadban a mozdulat? Ha a válasz igen, mielőbb keress fel szakértőt!

Gondoltad volna, hogy kisgyerekkorban mozgásszervi probléma jele is lehet a lábujjhegyen állás? Az alábbi videóból megtudhatod, miért:

