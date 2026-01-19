Te alkalmazod az egyik leginkább alábecsült gyakorlatot? Ezért ér aranyat a lábujjhegyen járás

Amíg gyerekek vagyunk, rengeteget mozgunk: kúszunk, mászunk, csúszkálunk, ugrálunk, guggolunk, lábujjhegyen pipiskedünk, egyszóval kihasználjuk a mozgástartományunk javát. Mindez nemcsak a játékosság miatt fontos, hanem a megfelelő mobilitás, az izomzat fejlődése, a későbbi helyes testtartás és a mozgásminták egészséges rögzülése szempontjából is. Sajnos azonban a felsorolt természetes mozgásformákat és gyakorlatokat felnőve elfelejtjük, ahogy idővel iskolapadba, majd irodai székbe kerülünk; és miközben sorra bukkannak fel a kellemetlen panaszok, és beszűkül a mozgásunk, eszünkbe sem jut, mennyit tehetnénk önmagunkért az olyan egyszerű technikákkal, mint amilyen például a lábujjhegyen járás.
A lábunk és a talpunk hatalmas terhelésnek van kitéve nap mint nap, hiszen az egész testünket tartja. Szakértők szerint járás közben a testsúlyunk mintegy 1,25-szörösét kell elbírnia a lábainknak, tehát kulcsszerepük van a testünk működésében, akárcsak az egyensúlyunk fenntartásában. Ha nincs meg benne a kellő rugalmasság és erősség, az a járás minőségén túl a gerincet, azzal együtt a testtartást és az ízületek terhelését is negatív irányba befolyásolja. A helyes mozgásminták fenntartásában, illetve visszaszerzésében nagy segítség lehet a végtelenül egyszerű és bárki számára kivitelezhető lábujjhegyen járás rendszeres gyakorlása, mellyel további előnyöket is élvezhetünk.
Így végezzük a gyakorlatot
A lábujjhegyre állást és a lábujjhegyen járást mezítláb érdemes végezni, így a lehető legszabadabban mozoghatnak az ujjak. Akkor sem kell aggódnunk, ha fázik a lábunk, a mozdulatok pillanatok alatt felmelegítik majd a szóban forgó testrészeket. Fontos, hogy lassan és megfontoltan kivitelezzük a lépéseket, hogy fokozatosan és sérülésmentesen tanuljuk meg a helyes lábujjhegyen járást. A lényeg nem a gyorsaságban, hanem a gyakorlat helyes végrehajtásában rejlik. A legjobb, ha eleinte tükör előtt lépegetünk, például 8-10 lépést előre, majd hátra, és ügyelünk arra, hogy a bokánk közben egyenes maradjon, azaz ne dőljön be vagy ki. Minél többet gyakoroljuk, annál stabilabbak lesznek a lépéseink.
Nem tudsz lábujjhegyre állni? Esetleg feszülő érzést okoz a lábadban és fájdalmat a bokádban, talpadban a mozdulat? Ha a válasz igen, mielőbb keress fel szakértőt!
Gondoltad volna, hogy kisgyerekkorban mozgásszervi probléma jele is lehet a lábujjhegyen állás? Az alábbi videóból megtudhatod, miért:
