Te alkalmazod az egyik leginkább alábecsült gyakorlatot? Ezért ér aranyat a lábujjhegyen járás

Különösen nagy szerepe van a lábfej izmainak a mindennapok során.

Több kulcsfontosságú előnye is van a lábujjhegyen járásnak.

Nem mindegy, milyen módon végezzük a gyakorlatot.

Amíg gyerekek vagyunk, rengeteget mozgunk: kúszunk, mászunk, csúszkálunk, ugrálunk, guggolunk, lábujjhegyen pipiskedünk, egyszóval kihasználjuk a mozgástartományunk javát. Mindez nemcsak a játékosság miatt fontos, hanem a megfelelő mobilitás, az izomzat fejlődése, a későbbi helyes testtartás és a mozgásminták egészséges rögzülése szempontjából is. Sajnos azonban a felsorolt természetes mozgásformákat és gyakorlatokat felnőve elfelejtjük, ahogy idővel iskolapadba, majd irodai székbe kerülünk; és miközben sorra bukkannak fel a kellemetlen panaszok, és beszűkül a mozgásunk, eszünkbe sem jut, mennyit tehetnénk önmagunkért az olyan egyszerű technikákkal, mint amilyen például a lábujjhegyen járás.

A lábujjhegyen járás azért az egyik legjobb technika, mert semmilyen kiegészítő nem kell hozzá. Rendszeres gyakorlással ráadásul sikerélményeket is megélhetünk, hiszen a fejlődés napról napra érezhető lesz.

A lábujjhegyen járás előnyei 5+1 pontban

A lábunk és a talpunk hatalmas terhelésnek van kitéve nap mint nap, hiszen az egész testünket tartja. Szakértők szerint járás közben a testsúlyunk mintegy 1,25-szörösét kell elbírnia a lábainknak, tehát kulcsszerepük van a testünk működésében, akárcsak az egyensúlyunk fenntartásában. Ha nincs meg benne a kellő rugalmasság és erősség, az a járás minőségén túl a gerincet, azzal együtt a testtartást és az ízületek terhelését is negatív irányba befolyásolja. A helyes mozgásminták fenntartásában, illetve visszaszerzésében nagy segítség lehet a végtelenül egyszerű és bárki számára kivitelezhető lábujjhegyen járás rendszeres gyakorlása, mellyel további előnyöket is élvezhetünk.

Megerősíthetjük a láb- és lábfej, különösen a boka körüli izmokat és a lábujjak meglehetősen leértékelt izmait, de megdolgoztathatjuk a talpboltozatot is. Míg előbbivel helyes és stabil járást tarthatunk fenn, vagy alakíthatunk ki, utóbbival megelőzhetjük a különféle süllyedéses problémákat. Javíthatjuk a testtartást, felpezsdíthetjük a vérkeringést, és ellensúlyozhatjuk az ülő életmóddal járó lábfájást, valamint egyéb mozgásszervi kellemetlenségeket és negatív hatásokat. A nem megfelelő cipő, valamint a sarkon járás miatt fellépő panaszok enyhítésében is segíthet a lábujjhegyen járás gyakorlata, amivel hosszú távon rugalmasabbá tehetjük a mozgásunkat. Emellett megtanulhatjuk egyenletesen eloszlatni a súlyunkat, valamint aktivizálni a talp elülső részét. Fejleszthetjük az egyensúlyérzékünket, és mivel ez a gyakorlat az állandó egyensúlykeresés miatt erős koncentrációt igényel, az elmét és a központi idegrendszert is megdolgoztathatjuk. A lábujjhegyen járással hozzájárulhatunk az „alvó” izmok újraaktiválásához, amivel sokkal egészségesebb és természetesebb lehet a járásunk, mozgásunk.

+1. Végtelenül egyszerű, a mindennapokba könnyen beépíthető mozgásról van szó, amelyet bármelyik napszakban, eszközigény nélkül, és szinte bárhol gyakorolhatunk.

Így végezzük a gyakorlatot A lábujjhegyre állást és a lábujjhegyen járást mezítláb érdemes végezni, így a lehető legszabadabban mozoghatnak az ujjak. Akkor sem kell aggódnunk, ha fázik a lábunk, a mozdulatok pillanatok alatt felmelegítik majd a szóban forgó testrészeket. Fontos, hogy lassan és megfontoltan kivitelezzük a lépéseket, hogy fokozatosan és sérülésmentesen tanuljuk meg a helyes lábujjhegyen járást. A lényeg nem a gyorsaságban, hanem a gyakorlat helyes végrehajtásában rejlik. A legjobb, ha eleinte tükör előtt lépegetünk, például 8-10 lépést előre, majd hátra, és ügyelünk arra, hogy a bokánk közben egyenes maradjon, azaz ne dőljön be vagy ki. Minél többet gyakoroljuk, annál stabilabbak lesznek a lépéseink.

Nem tudsz lábujjhegyre állni? Esetleg feszülő érzést okoz a lábadban és fájdalmat a bokádban, talpadban a mozdulat? Ha a válasz igen, mielőbb keress fel szakértőt!