Évekkel tovább élhetsz, ha ezt csinálod

Egy friss kutatás szerint a mozgás évekkel meghosszabbíthatja az életet.

Már a rendszeres séta is csökkentheti számos betegség kialakulásának kockázatát, valamint javíthatja a közérzetet.

Az aktivitás nemcsak az egészséget védi, hanem az agyműködésre is jótékony hatású.

A testmozgás minden életkorban fontos, de időskorban még nagyobb szerepe van az egészség megőrzésében. Egy friss nemzetközi tanulmány kimutatta, hogy azok az idősek, akik hetente legalább 150 percet töltenek mérsékelt intenzitású mozgással – például gyors sétával vagy biciklizéssel –, akár 31 százalékkal is csökkenthetik a halálozási kockázatukat.

A rendszeres mozgás időskorban is javítja az egészséget, és lassítja a már meglévő problémák romlását

A mozgás az egészség kulcsa

A Semmelweis Egyetem és a Magyar Gerontológiai és Geriátriai Társaság kutatásai is megerősítik, hogy a rendszeres testmozgás segíthet megelőzni számos krónikus betegséget, például a szív- és érrendszeri megbetegedéseket, a cukorbetegséget, a csontritkulást és a demenciát. Az aktivitás nemcsak a betegségek megelőzésében segít, hanem lassíthatja a már meglévő problémák romlását is. A Canadian Medical Association Journal tanulmánya rámutat arra is, hogy a rendszeres mozgás megőrizheti az idősek függetlenségét. Még a törékenyebb csontú idősek is profitálhatnak belőle, mivel az izomerő és a koordináció fejlesztésével csökken az esések és azok súlyos következményeinek kockázata. A kutatás szerint a testmozgás egyes esetekben csökkentheti a gyógyszerek szükségességét, és hozzájárulhat az egészségügyi rendszerek fenntarthatóságához is.

A mozgás jót tesz az agynak is

Kutatások szerint a rendszeres testmozgás hozzájárulhat az agy egészségének megőrzéséhez. Az aktívan élő idősek körében kisebb az esély a demencia,az Alzheimer-kór, valamint a depresszió és szorongás kialakulására. A heti 150-300 perc testmozgás – különösen az egyensúlyt fejlesztő és izomerősítő gyakorlatok – segíthet a mentális frissesség megőrzésében, és visszafordíthatja a kezdődő kognitív hanyatlást.

Hogyan építsd be a mozgást a mindennapjaidba?

A mérsékelt intenzitású mozgásformák közé tartozik a gyors séta, a kertészkedés, a tánc és a könnyed biciklizés. Ha szeretnéd ellenőrizni, hogy a megfelelő intenzitással mozogsz-e, próbáld ki az úgynevezett „beszédtesztet”: ha edzés közben még tudsz beszélgetni, de énekelni már nem, akkor megfelelő tempóban vagy.

A szakértők azt javasolják, hogy a heti 150 perc mozgást osszuk el több napra, például heti háromszor 30-50 perces edzések formájában. Ha most kezded, érdemes egy 10 perces sétával indítani naponta kétszer, majd fokozatosan növelni az időtartamot.

Találd meg a saját időskori mozgásformád

Ha a séta nem a kedvenced, válassz mást! Fontos, hogy olyan mozgásformát találj, amit élvezel, mert úgy sokkal könnyebben beépítheted azt a napi rutinodba. Jó választás lehet a jóga, az úszás vagy egy könnyed táncóra is. A legjobb eredményeket az aerob edzés és az izomerősítés kombinációja hozza. Heti két alkalommal végzett erősítő edzés – például saját testsúlyos vagy gumiszalagos gyakorlatok – jelentősen hozzájárulhat az izomerő és a csontsűrűség megőrzéséhez.