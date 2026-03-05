Kiderült, mi történt valójában Sebestyén Balázs és Szoboszlai Dominik között

Szoboszlai Dominik menedzsere nem kívánt reagálni Sebestyén Balázs szavaira, mert azok teljesen alaptalanok. A Rádió 1 műsorvezetője a minap beszélt arról, miért nem fog náluk sosem szerepelni a Liverpool magyar válogatott középpályása – akiről korábban súlyos állításokat fogalmazott meg.

Szoboszlai Dominikék szerint teljesen alaptalanok azok az állítások, amiket Sebestyén Balázs megfogalmazott velük kapcsolatban

Szoboszlai Dominik és Sebestyén Balázs ügye

Sebestyén Balázs arról beszélt valamelyik nap a rádióban, hogy Marics Peti Szoboszlai Dominikot ajánlotta vendégszereplőnek az egyik műsorukba. Ebben különböző hírességek olvasnak fel egy-egy oldalt egy könyvből.

Volt egy Szoboszlai-ajánlásunk, az nem jött össze. Mindig nyitunk az irányába, de zárt kapukat döngetünk

– fogalmazott a rádiós műsorvezető. Hozzátéve, nem sok esélyt lát arra, hogy az ő műsorában valaha is megszólaljon Szoboszlai Dominik. Sebestyén Balázs korábban azt is állította a Liverpool magyar válogatott középpályásáról, hogy egy barátjukon keresztül szerettek volna aláírást kérni tőle a kisebb gyermekének, Noelnek, de Szoboszlai nem adott.

Nem írta alá, de én értem, hogy ez nekem szólt. A Dominikot én nagyon kedvelem, ő nem kedvel engem. A magyar futballról nem vagyok túl jó véleménnyel, és most ugye nagyon jó, de én 15 éve ekézem a magyar futballt, ami most végre esetleg jó lesz az Eb-n. De nem volt azért mindig ilyen jó. Már akkor ekéztem a futballt, amikor Dominik még nem a Liverpoolban játszott. De ez neki rosszulesett

– mondta még két évvel ezelőtt a műsorvezető.

A story.hu az ügy kapcsán megkereste a Liverpool középpályását.

Szoboszlai Dominik menedzsere válaszában azt közölte, nem kívánnak reagálni a felvetésre, minthogy azok „teljességgel alaptalanok”

– írta meg a lap.

Szoboszlai Dominik: Mindig megállok a gyerekeknek

A Liverpool magyar válogatott középpályása nemrég a magyar RedBull videóinterjújában beszélt arról, hogy mindig megáll a gyerekeknek, ha közös képet kérnek tőle.

Egyszer én is voltam gyerek, és valószínűleg, ha Ronaldo jött volna velem szembe, én is szerettem volna egy képet. És ha nem állt volna meg, akkor azt gondoltam volna, hogy "Hú, de nagy király vagy, de nem volt két másodperced..."

– fogalmazott az interjúban Szoboszlai.