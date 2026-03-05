Figyelmeztet az ördögűző: a földönkívüliek valójában démonok

Démoni megszállás lenne az idegenek elrablásának hátterében? Egy katolikus pap szerint igen, és ezzel a kijelentéssel a vallási és az UFO közösségeket is teljesen felforgatta. Szerinte ugyanis a földönkívüli találkozások valójában démoni eredetűek. Egyesek spekulatívnak tartják az állításait, mások szerint rávilágítanak a hit, a tudomány és a megmagyarázhatatlan jelenségek közötti feszültségre.

A földönkívüliek tulajdonképpen démonok, akik az elrablás során megszállják az emberek testét

Illusztráció: lassedesignen / Shutterstock

Démon álcázzák magukat földönkívülieknek

Chad Ripperger atya egy nem régiben adott interjújában azt állította, hogy az idegenek általi elrablásokról szóló hírek kísértetiesen hasonlítanak a démoni elnyomás és megszállottság eseteire. Azt mondta, hogy ha „lecsupaszítjuk az idegen aspektust”, akkor az nagyon hasonlít a keresztény teológiában dokumentált klasszikus démoni tevékenységekre. Azok, akiket állítólag idegenek raboltak el gyakran olyan lényekről számoltak be, akik állításaik szerint azért jöttek a Földre, hogy megmentsék az emberiséget vagy hogy egy új korszakot hozzanak el.

Ez Jézus Krisztus feladata, nem pedig az idegeneké

– mondta. Hozzátette, hogy sok bejelentett esetben azok az egyének, akik elrablásuk során Jézushoz kiáltanak, a találkozás hirtelen véget ért. Számára ez bizonyíték arra, hogy a jelenség inkább spirituális, mint földönkívüli eredetű.

Az élet létezése a Földön túl

A pap szkeptikusan állt ahhoz, hogy az intelligens élet az univerzum más részein is létezik. A Teremtés könyvére hivatkozva azzal érvelt, hogy a Szentírás a földi élet teremtésére összpontosít. Noha elismerte, hogy Isten bárhol teremthet életet, úgy vélte, hogy mind a teológia, mind a tudomány egyre inkább a Föld egyediségére utal.

Megjegyezte, hogy több évtizedes kutatások ellenére az űrügynökségek még nem tudtak végleges bizonyítékot szolgáltatni a bolygónkon kívüli élet létezésére. Úgy véli, a földönkívüli élet elterjedésében való hit gyakran inkább evolúciós feltételezéseken alapul, mintsem a szilárd bizonyítékokon.

Ripperger atya számára a bizonyíték hiánya megerősíti azt a meggyőződését, hogy sok idegenekről szóló történetek szóló elbeszélés inkább a spirituális valóság félreértelmezése, mint találkozás más naprendszerből származó lényekkel.