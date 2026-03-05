Figyelmeztet az ördögűző: a földönkívüliek valójában démonok

Démoni megszállás lenne az idegenek elrablásának hátterében? Egy katolikus pap szerint igen, és ezzel a kijelentéssel a vallási és az UFO közösségeket is teljesen felforgatta. Szerinte ugyanis a földönkívüli találkozások valójában démoni eredetűek. Egyesek spekulatívnak tartják az állításait, mások szerint rávilágítanak a hit, a tudomány és a megmagyarázhatatlan jelenségek közötti feszültségre.
Chad Ripperger atya egy nem régiben adott interjújában azt állította, hogy az idegenek általi elrablásokról szóló hírek kísértetiesen hasonlítanak a démoni elnyomás és megszállottság eseteire. Azt mondta, hogy ha „lecsupaszítjuk az idegen aspektust”, akkor az nagyon hasonlít a keresztény teológiában dokumentált klasszikus démoni tevékenységekre. Azok, akiket állítólag idegenek raboltak el gyakran olyan lényekről számoltak be, akik állításaik szerint azért jöttek a Földre, hogy megmentsék az emberiséget vagy hogy egy új korszakot hozzanak el.
Ez Jézus Krisztus feladata, nem pedig az idegeneké
– mondta. Hozzátette, hogy sok bejelentett esetben azok az egyének, akik elrablásuk során Jézushoz kiáltanak, a találkozás hirtelen véget ért. Számára ez bizonyíték arra, hogy a jelenség inkább spirituális, mint földönkívüli eredetű.
A pap szkeptikusan állt ahhoz, hogy az intelligens élet az univerzum más részein is létezik. A Teremtés könyvére hivatkozva azzal érvelt, hogy a Szentírás a földi élet teremtésére összpontosít. Noha elismerte, hogy Isten bárhol teremthet életet, úgy vélte, hogy mind a teológia, mind a tudomány egyre inkább a Föld egyediségére utal.
Megjegyezte, hogy több évtizedes kutatások ellenére az űrügynökségek még nem tudtak végleges bizonyítékot szolgáltatni a bolygónkon kívüli élet létezésére. Úgy véli, a földönkívüli élet elterjedésében való hit gyakran inkább evolúciós feltételezéseken alapul, mintsem a szilárd bizonyítékokon.
Ripperger atya számára a bizonyíték hiánya megerősíti azt a meggyőződését, hogy sok idegenekről szóló történetek szóló elbeszélés inkább a spirituális valóság félreértelmezése, mint találkozás más naprendszerből származó lényekkel.
Továbbá úgy véli, hogy az idegenekkel kapcsolatos diskurzusok elterelhetik a figyelmet a Földön zajló erkölcsi és spirituális igazságokról. Arra hivatkozott, hogy a démonok gyakran használják a figyelemelterelést taktikaként, hogy eltereljék a figyelmet a mélyebb erkölcsi problémákról.
Azt állította, hogy a fejlett lényekről szóló, üdvösséget ígérő történetek teológiai témákat tükröznek, és Krisztust földönkívüliekkel helyettesítik. Úgy véli, hogy ez finoman aláássa a kereszténységet, mivel alternatív megváltó figurát mutat be.
A démonok pontosan ugyanazokat a dolgokat akarják, amikről az idegenek beszélnek
– mondta
Ripperger atya megjegyzései pont akkor látnak napvilágot, amikor az amerikai kormányzat kijelentései és a vírusként terjedő felvételek miatt megnőtt az UFO-k iránti érdeklődés. A tudósok továbbra is vizsgálják a megmagyarázhatatlan légi jelenségeket, hangsúlyozva, hogy az azonosítatlan nem jelenti azt, hogy földönkívüli.
Egyes teológusok szerint az idegen élet felfedezése nincs ellentétben a keresztény tanokkal, míg mások Ripperger atyához hasonlóan ragaszkodnak ahhoz, hogy a találkozások többsége inkább spirituális háborút tükröz, mint kozmikus felfedezést - olvasható az International Business Time cikkében.
