Japán gyaloglás az új csodamódszer – egészségesebb, mint a napi 10 ezer lépés

Ha még nem hallottál a japán gyaloglás módszeréről, vagy csak egy olyan mozgásformát keresel, amely hatékony, mégis legfeljebb fél óra alatt letudható, akkor olvass tovább, mert ez a módszer nem csak a fogyást segíti, de még a koleszterinszintedet is csökkentheti!
A japán gyaloglás, vagy más néven japán intervallumséta, egy váltott tempójú sétamódszer, amelyhez semmilyen segédeszközre nincs szükség. Elég egy kényelmes cipő és egy óra, vagy mobiltelefon, amellyel mérheted az időt, és irány is ki a szabadba vagy egy futógépre. Mindössze 30 percig tart az egész!
Az egész módszer az intenzitás váltogatásán alapul. Egyszer gyorsabb, aztán lassabb tempóban kell haladni 3-3 perces blokkokban, összesen fél órán keresztül. Így a tested nem unja meg a monotonitást, a szív- és érrendszered pedig kemény edzésben részesül anélkül, hogy túlságosan kimerülnél, hiszen 3 percenként visszatérsz a kellemes sétatempóhoz, ami alatt újra erőt gyűjthetsz.
A japán kutatók több mint egy évtizede vizsgálják a módszert, az eredmények pedig meggyőzőek:
Ha hetente háromszor végzel japán gyaloglást, már 2-3 hét után érezni fogod a változást: több lesz az energiád, jobban fogsz aludni, és nem utolsósorban a közérzeted is javul. A vérnyomás csökkenése, a koleszterinszint normalizálódása általában 6-8 hét kitartó gyakorlás után jelentkezik. Ez a fajta mozgás az ízületeket sem terheli, így azok is nyugodtan próbálkozhatnak a japán gyaloglással, akik óvatosabbak a sporttal. Ha tehát szeretnéd egy könnyed, mégis eredményes mozgással feldobni a napjaid, a japán gyaloglás tényleg egy ütős alternatíva. Adj neki egy esélyt, hiszen sokkal jobban beválhat, mint a napi 10 ezer lépés!
Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a japán gyaloglásról:
