Ha még nem hallottál a japán gyaloglás módszeréről, vagy csak egy olyan mozgásformát keresel, amely hatékony, mégis legfeljebb fél óra alatt letudható, akkor olvass tovább, mert ez a módszer nem csak a fogyást segíti, de még a koleszterinszintedet is csökkentheti!

Japán gyaloglás az új csodamódszer – egészségesebb, mint a napi 10 ezer lépés

Fotó: Lopolo / Shutterstock

Japán gyaloglás, az új mozgásforma, amelyért mi is rajongunk

Mi az a japán gyaloglás?

A japán gyaloglás, vagy más néven japán intervallumséta, egy váltott tempójú sétamódszer, amelyhez semmilyen segédeszközre nincs szükség. Elég egy kényelmes cipő és egy óra, vagy mobiltelefon, amellyel mérheted az időt, és irány is ki a szabadba vagy egy futógépre. Mindössze 30 percig tart az egész!

Hogyan végezd helyesen a japán gyaloglást?

Az egész módszer az intenzitás váltogatásán alapul. Egyszer gyorsabb, aztán lassabb tempóban kell haladni 3-3 perces blokkokban, összesen fél órán keresztül. Így a tested nem unja meg a monotonitást, a szív- és érrendszered pedig kemény edzésben részesül anélkül, hogy túlságosan kimerülnél, hiszen 3 percenként visszatérsz a kellemes sétatempóhoz, ami alatt újra erőt gyűjthetsz.

Miért hasznos?

A japán kutatók több mint egy évtizede vizsgálják a módszert, az eredmények pedig meggyőzőek:

javítja az állóképességet: aki rendszeresen alkalmazza a japán gyaloglás módszerét, annak állóképessége 40 százalékkal javult;

növekvő izomerő: a kutatásban résztvevőknél 20 százalékos alsó végtagi izomerő-növekedés volt megfigyelhető;

kalóriaégetés: sokkal hatékonyabb a fogyás, mint egyenletes tempójú séta esetében;

javuló közérzet;

jobb alvásminőség;

hosszú távon vérnyomás és koleszterinszint-csökkenés tapasztalható.

Ha kezdetben csak 10-15 percig bírod a japán gyaloglást, akkor se add fel, legközelebb már jobban fog menni.

Fotó: Lopolo / Shutterstock

Milyen gyakorisággal ajánlott?

Ha hetente háromszor végzel japán gyaloglást, már 2-3 hét után érezni fogod a változást: több lesz az energiád, jobban fogsz aludni, és nem utolsósorban a közérzeted is javul. A vérnyomás csökkenése, a koleszterinszint normalizálódása általában 6-8 hét kitartó gyakorlás után jelentkezik. Ez a fajta mozgás az ízületeket sem terheli, így azok is nyugodtan próbálkozhatnak a japán gyaloglással, akik óvatosabbak a sporttal. Ha tehát szeretnéd egy könnyed, mégis eredményes mozgással feldobni a napjaid, a japán gyaloglás tényleg egy ütős alternatíva. Adj neki egy esélyt, hiszen sokkal jobban beválhat, mint a napi 10 ezer lépés!