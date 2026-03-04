Drámai fotók: így nézett ki a rendőrség kiérkezésekor Galla Miklós otthona – galéria

Szerda reggel hatóságok szálltak ki Galla Miklós dunaharaszti otthonához. A Bors a helyszínre érkezve értesült a történtekről.

Galla Miklós ősszel még otthonában fogadta a Bors stábját, most a rendőrség jelent meg a csendes utcában (Fotó: Máté Krisztián / Bors)

Egészségi és pénzügyi nehézségei is vannak Galla Miklósnak

Galla Miklóssal kapcsolatban az elmúlt években egyre meglepőbb hírek láttak napvilágot. A humorista jó ideje hergelte a közvéleményt a szemérmetlen magamutogatásával, legutóbb pedig pénzügyi nehézségekre hivatkozva kérte a rajongók anyagi támogatását. Mindeközben egészségügyi panaszairól is beszámolt. Krónikus csuklás kínozta, majd bőrbetegségről is beszélt.

„Egy hete nem csuklom. Háromféle gyógyszert szedek. Bőrgyógyászati problémám is van, egy ápolónő jár hozzám minden nap. A teljes testemet bekrémezi” – fogalmazott októberben a Borsnak a humorista, akihez azóta is rendszeresen járt egy ápolónő.

Az egyelőre kérdés, hogy a szerda reggel történteknek lehet-e köze mindehhez. A Bors ugyanis arról értesült, hogy a 61 éves parodista szerda reggel hívta a 112-t, ám a kiérkező rendőrség is hiába kopogtatott az ajtaján, addigra ő már nem volt otthon.

A rendőrség megjelenése után a Bors is megérkezett a helyszínre, így láthattuk a parodista udvarában uralkodó állapotokat és a feltört zárat.

Az alábbi képre kattintva megtekintheted Galla Miklós otthonának állapotát