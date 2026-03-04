Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Kázmér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Drámai fotók: így nézett ki a rendőrség kiérkezésekor Galla Miklós otthona – galéria

Galla Miklós
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 04. 15:12
rendőrségotthon
A 61 éves parodista rosszul lehetett. Galla Miklóshoz kivonultak a hatóságok.
Prac Lee
A szerző cikkei

Szerda reggel hatóságok szálltak ki Galla Miklós dunaharaszti otthonához. A Bors a helyszínre érkezve értesült a történtekről.

Galla Miklós házánál rendőrök jelentek meg
Galla Miklós ősszel még otthonában fogadta a Bors stábját, most a rendőrség jelent meg a csendes utcában (Fotó: Máté Krisztián / Bors)

Egészségi és pénzügyi nehézségei is vannak Galla Miklósnak 

Galla Miklóssal kapcsolatban az elmúlt években egyre meglepőbb hírek láttak napvilágot. A humorista jó ideje hergelte a közvéleményt a szemérmetlen magamutogatásával, legutóbb pedig pénzügyi nehézségekre hivatkozva kérte a rajongók anyagi támogatását. Mindeközben egészségügyi panaszairól is beszámolt. Krónikus csuklás kínozta, majd bőrbetegségről is beszélt.

Egy hete nem csuklom. Háromféle gyógyszert szedek. Bőrgyógyászati problémám is van, egy ápolónő jár hozzám minden nap. A teljes testemet bekrémezi” – fogalmazott októberben a Borsnak a humorista, akihez azóta is rendszeresen járt egy ápolónő.

Az egyelőre kérdés, hogy a szerda reggel történteknek lehet-e köze mindehhez. A Bors ugyanis arról értesült, hogy a 61 éves parodista szerda reggel hívta a 112-t, ám a kiérkező rendőrség is hiába kopogtatott az ajtaján, addigra ő már nem volt otthon. 

A rendőrség megjelenése után a Bors is megérkezett a helyszínre, így láthattuk a parodista udvarában uralkodó állapotokat és a feltört zárat. 

Az alábbi képre kattintva megtekintheted Galla Miklós otthonának állapotát

Galla Miklós interjú
takarás
Galéria: Galla Miklós otthonába rendőrök érkeztek: mutatjuk a fotókat
1/8
Galla Miklós egészségéről hónapok óta aggasztóak a hírek, most is baj lehet

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu