SátoraljaújhelyTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-2°C Székesfehérvár

Simon névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Hátfájással küzdő nő az irodában

Így szabadulhatsz meg a hátfájástól – egyszerű trükkök, amelyek tényleg működnek

hátfájás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 05. 11:15
tippek-tanácsokegészséggyakorlatok
Reggel fájó háttal ébredsz? Egész nap görnyedsz a gép előtt, estére pedig alig tudod kihúzni magad? Nem vagy egyedül! Hoztunk néhány hatékony tippet hátfájás ellen.
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • A hátfájás gyakran az ülőmunka, a rossz testtartás és a stressz miatt alakul ki.
  • Napi néhány perces nyújtás érezhetően csökkentheti a fájdalmat.
  • A helyes testtartás, a rendszeres mozgás és a megfelelő alvás együtt hosszú távon is tehermentesíti a hátat. 

A hátfájás ma már népbetegség, és nem csak az idősebbeket érinti. Az ülőmunka, a rossz testtartás és a stressz mind hozzájárul ahhoz, hogy egyre többen érezzük magunkat úgy, mintha százévesek lennénk. A jó hír az, hogy nem kell rögtön orvoshoz rohanni vagy fájdalomcsillapítókért nyúlni. Néhány apró szokás beépítésével megszabadulhatsz a mindennapi hátfájástól, és sokkal jobban fogod érezni magad. Mutatjuk, mi segíthet!

Hátfájással küzdő irodai dolgozó
Ha naponta több órát ülsz a számítógép előtt, gyakran alakulhat ki hátfájás.
Fotó: 123RF

A hátfájás nem egyik napról a másikra alakul ki, ezért ne is várd, hogy varázsütésre elmúlik. Ha azonban mindennap figyelsz rá egy kicsit, hosszú távon óriási változást érhetsz el. Nem kell órákat edzened vagy drága kezelésekre járnod, elég néhány egyszerű dologra odafigyelned. Az alábbi trükkök csak pár percet vesznek igénybe, és már rövid idő alatt érezhető a hatásuk.

Ülőmunkát végzel? Így tehetsz a hátfájás ellen

Ha naponta órákat töltesz a számítógép előtt, akkor nagy eséllyel nem a legjobb pozícióban ülsz. A görnyedt testtartás hosszú távon megviseli a gerincedet, és nem csoda, ha a nap végére úgy érzed, mintha összetörtek volna.

Mit tehetsz ellene?

  1. Szerezz egy jó széket! Ha egész nap ülsz, akkor egy deréktámaszos szék aranyat ér. Ha nincs ilyened, tegyél egy párnát a derekad mögé!
  2. Állítsd be a monitort! Ha túl alacsonyan van, folyamatosan lefelé nézel, és terheled a nyakad. Emeld fel szemmagasságba!
  3. Tarts szüneteket! Ne ülj mozdulatlanul órákig! Legalább óránként állj fel, nyújtózz egyet, vagy sétálj pár percet.
    Ha ezekre figyelsz, máris kevésbé terheled majd a hátad, amiért hosszú távon hálás leszel.

5 perc nyújtás

Ha csak egy dolgot építesz be a napi rutinodba, akkor ez legyen az! Napi 5 perc nyújtás lazább izmokat, kevesebb feszültséget, jobb közérzetet eredményez.

Próbáld ki ezeket:

  • Macska-tehén póz: négykézláb helyzetben lassan domborítsd, majd homorítsd a hátad. Ez segít kilazítani a gerincedet.
  • Babapóz: ülj hátra a sarkadra, nyújtsd előre a karjaidat, és engedd le a fejed. Szuper lazítás a hát alsó részének!
  • Térdhúzás mellkasra: feküdj a hátadra, és húzd az egyik térded a mellkasodhoz, majd cserélj.

Ezeket nyugodtan csinálhatod reggel, munka közben vagy este lefekvés előtt is, a lényeg a rendszeresség!

Figyelj a helyes testtartásra

Ha folyton görnyedten ülsz vagy állsz, akkor ne csodálkozz, ha fáj a hátad. A rossz testtartás az egyik legnagyobb kiváltó oka a hátproblémáknak, de egy kis odafigyeléssel könnyen javíthatsz rajta.

Hogyan ülj helyesen?

  • Egyenes háttal, nem görnyedve!
  • A lábad teljesen érjen a talajhoz.
  • A vállad ne essen előre, hanem legyen laza, egyenes.

Hogyan állj helyesen?

  • Oszlasd el egyenletesen a súlyodat mindkét lábadon.
  • A fejed legyen egy vonalban a gerinceddel – ne lógasd előre telefonozás közben!
  • Ne rogyaszd be a térdeidet, hanem tartsd lazán azokat.

Ha ezeket megszokod, egy idő után természetessé válnak, és sokkal jobban fogod érezni magad.

Mozgás nélkül nincs fájdalommentes hát

A hátadnak egyáltalán nem tesz jót, ha egész nap egy helyben ülsz vagy állsz. Ha nem erősíted meg az izmaidat, akkor a gerinced kapja az összes terhelést, és az fájdalmat okoz. Nem kell órákig edzened, elég, ha hetente párszor beiktatsz egy kis mozgást.

  • Gyaloglás: a legegyszerűbb módja annak, hogy átmozgasd a hátadat. Ha sokat ülsz, iktass be napi 20-30 perc sétát!
  • Úszás: a vízben végzett mozgás kíméli az ízületeket és a gerincet, miközben erősíti a hátizmokat. 
  • Jóga/Pilates: szuper választás, ha szeretnéd megerősíteni és egyben lazítani a hátadat.

A lényeg, hogy mozogj valamit, mert a mozgás az egyik legjobb fájdalomcsillapító!

A stressz is megviseli a hátad

Sokan nem is gondolnak rá, de a folyamatos stressz is okozhat hátfájást. Ha feszült vagy, az izmaid is befeszülnek, és ez idővel fájdalmat okozhat.

Mit tehetsz ellene?

  • Lélegezz mélyeket! A légzőgyakorlatok segítenek ellazítani az izmokat és csökkenteni a feszültséget.
  • Meditálj vagy relaxálj! Ha csak napi 5-10 percet szánsz erre, az már rengeteget segíthet.
  • Menj ki a friss levegőre! Egy séta a természetben szuper stresszoldó.
  • Ha csökkented a stresszt, a hátad is hálás lesz érte!

Jó alvás – kevesebb hátfájás

Ha reggelente fájós háttal ébredsz, akkor lehet, hogy a matracod vagy az alvópózod a ludas.

Tippek a fájdalommentes alváshoz:

  • Ne aludj túl puha vagy túl kemény matracon, a közepesen kemény matrac a legjobb a hátadnak.
  • Oldalfekvésben aludj, és tegyél egy párnát a térdeid közé, így a gerinced egyenes marad.
  • Ne hason aludj, mert az nagyon megterheli a gerinced. Ha jól alszol, a hátad is sokkal jobban fogja érezni magát!

Nem kell hatalmas változtatásokat bevezetned, elég néhány apró szokást beépíteni a mindennapokba, és máris érezhető lesz a különbség.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu