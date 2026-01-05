Így szabadulhatsz meg a hátfájástól – egyszerű trükkök, amelyek tényleg működnek

A hátfájás gyakran az ülőmunka, a rossz testtartás és a stressz miatt alakul ki.

Napi néhány perces nyújtás érezhetően csökkentheti a fájdalmat.

A helyes testtartás, a rendszeres mozgás és a megfelelő alvás együtt hosszú távon is tehermentesíti a hátat.

A hátfájás ma már népbetegség, és nem csak az idősebbeket érinti. Az ülőmunka, a rossz testtartás és a stressz mind hozzájárul ahhoz, hogy egyre többen érezzük magunkat úgy, mintha százévesek lennénk. A jó hír az, hogy nem kell rögtön orvoshoz rohanni vagy fájdalomcsillapítókért nyúlni. Néhány apró szokás beépítésével megszabadulhatsz a mindennapi hátfájástól, és sokkal jobban fogod érezni magad. Mutatjuk, mi segíthet!

Ha naponta több órát ülsz a számítógép előtt, gyakran alakulhat ki hátfájás.

Fotó: 123RF

A hátfájás nem egyik napról a másikra alakul ki, ezért ne is várd, hogy varázsütésre elmúlik. Ha azonban mindennap figyelsz rá egy kicsit, hosszú távon óriási változást érhetsz el. Nem kell órákat edzened vagy drága kezelésekre járnod, elég néhány egyszerű dologra odafigyelned. Az alábbi trükkök csak pár percet vesznek igénybe, és már rövid idő alatt érezhető a hatásuk.

Ülőmunkát végzel? Így tehetsz a hátfájás ellen

Ha naponta órákat töltesz a számítógép előtt, akkor nagy eséllyel nem a legjobb pozícióban ülsz. A görnyedt testtartás hosszú távon megviseli a gerincedet, és nem csoda, ha a nap végére úgy érzed, mintha összetörtek volna.

Mit tehetsz ellene?

Szerezz egy jó széket! Ha egész nap ülsz, akkor egy deréktámaszos szék aranyat ér. Ha nincs ilyened, tegyél egy párnát a derekad mögé! Állítsd be a monitort! Ha túl alacsonyan van, folyamatosan lefelé nézel, és terheled a nyakad. Emeld fel szemmagasságba! Tarts szüneteket! Ne ülj mozdulatlanul órákig! Legalább óránként állj fel, nyújtózz egyet, vagy sétálj pár percet.

Ha ezekre figyelsz, máris kevésbé terheled majd a hátad, amiért hosszú távon hálás leszel.

5 perc nyújtás

Ha csak egy dolgot építesz be a napi rutinodba, akkor ez legyen az! Napi 5 perc nyújtás lazább izmokat, kevesebb feszültséget, jobb közérzetet eredményez.

Próbáld ki ezeket:

Macska-tehén póz: négykézláb helyzetben lassan domborítsd, majd homorítsd a hátad. Ez segít kilazítani a gerincedet.

Babapóz: ülj hátra a sarkadra, nyújtsd előre a karjaidat, és engedd le a fejed. Szuper lazítás a hát alsó részének!

Térdhúzás mellkasra: feküdj a hátadra, és húzd az egyik térded a mellkasodhoz, majd cserélj.

Ezeket nyugodtan csinálhatod reggel, munka közben vagy este lefekvés előtt is, a lényeg a rendszeresség!