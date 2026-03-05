Frontálisan ütközött két autó: súlyos baleset történt a Dózsa György úton

Ismét ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután frontálisan ütközött két személygépkocsi Kiskunlacházán, a Dózsa György úton, azaz az 51-es főút 38-as kilométerénél.

A ráckevei önkormányzati tűzoltók áramtalanították az egyik járművet. A társhatóság is az esetnél dolgozik. Az érintett útszakaszon egy sávon, váltakozva halad a forgalom - írja a katasztrófavédelem.