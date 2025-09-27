Ázsia ExpresszMegasztárOtthon Start ProgramSallai Nóra balesete
Így hat az életmód és az étrend a porckopásra

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 27. 17:35
A porckopás sokak életét megnehezíti, de nem kell feltétlenül együtt élni a fájdalommal. A porckopás gyógyítása nemcsak orvosi kezelésekkel, hanem tudatos életmódbeli változtatásokkal és megfelelő étrenddel is elérhető.
A porckopás, más néven artrózis, az ízületek leggyakoribb betegsége, amely során a porc fokozatosan elvékonyodik, rugalmasságát elveszíti, és az ízület fájdalmassá, merevvé válik. Legtöbbször a térd, a csípő és a kéz kisízületei érintettek. Bár a folyamat természetes része az öregedésnek, számos tényező – például a túlsúly, a mozgásszegény életmód vagy a korábbi sérülések – felgyorsíthatja a kialakulását. A jó hír az, hogy a porckopás lefolyása lassítható, a tünetek enyhíthetők, és az életminőség jelentősen javítható.

Porckopást egy csontmodellen bemutató doktornő
A porckopás az ízületek leggyakoribb betegsége
Fotó: Korawat photo shoot /  Shutterstock 

Életmódbeli változtatások a fájdalom csökkentésére

A rendszeres mozgás az egyik legfontosabb tényező a porckopáskezelésében. Bár sokan félnek a terheléstől, a kíméletes, de rendszeres testmozgás segít megőrizni az ízületek mozgékonyságát, erősíti az izmokat, és tehermentesíti az érintett ízületeket. A séta, a kerékpározás, az úszás vagy a könnyű jóga kifejezetten ajánlott. A túlsúly csökkentése szintén alapvető: már néhány kilogramm leadása is érezhetően mérsékli a fájdalmat, hiszen kevesebb terhelés jut az ízületekre. A túlzott fizikai megterhelést, a nehéz súlyok emelését és a hirtelen, erős mozdulatokat azonban érdemes kerülni.

Az étrend szerepe a porckopás kezelésében

Az egészséges táplálkozás jelentős mértékben befolyásolja a porcok állapotát. A fehérjében gazdag ételek – például a hal, a sovány húsok, a hüvelyesek – támogatják a szövetek regenerációját. A kollagénben gazdag élelmiszerek, valamint a C-vitamin, a D-vitamin és a kalcium hozzájárulnak a porc és a csont egészségéhez. Az omega-3 zsírsavakban gazdag halak és magvak gyulladáscsökkentő hatásukkal segítenek mérsékelni a fájdalmat. Kerülendők viszont a feldolgozott, cukros, zsíros ételek, amelyek gyulladást és súlytöbbletet okoznak, így rontják az ízületek állapotát.

Gyógyítás és kiegészítő kezelési lehetőségek

A porckopás teljes gyógyítása nem lehetséges, de a tünetek jelentősen enyhíthetők. Az orvosi kezelés része lehet a gyulladáscsökkentő gyógyszerek szedése, a hialuronsavas injekciók vagy fizioterápiás eljárások. Egyre több helyen alkalmazzák a saját vérplazmás (PRP) kezelést is, amely serkenti a porcsejtek regenerációját. A legvégső megoldást a műtéti beavatkozás jelenti, például az ízület protézissel való pótlása. A kezelések mellett azonban mindig kulcsszerepe marad a beteg aktív közreműködésének: a mozgás, az étrend és a tudatos életmódváltás együtt biztosítják a legjobb eredményt.

A porckopás tehát nem csupán az öregedés természetes velejárója, hanem olyan állapot, amelyet megfelelő odafigyeléssel kordában lehet tartani. Az életmódbeli változtatások, a helyes étrend és az orvosi kezelések együtt segítenek abban, hogy a betegek hosszú ideig aktív, fájdalommentes életet élhessenek.

