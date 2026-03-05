Az élő Nostradamus ijesztő jóslatot tett közzé: az iráni háború csak a kezdet, brutális, mi vár ránk 2026-ban

Amikor Nostradamus jut eszünkbe, akkor legtöbben a 16. századi jósra gondolunk, aki rejtélyes üzenetekben közölte a jövőt. Annál megdöbbentőbb tehát kortárs megfelelője, az „Élő Nostradamus” – egy 39 éves brazil jós, aki imád az újságok címlapjain pózolni.

Az élő Nostradamus a 16. századi elődjéhez hasonlóan látja a jövőt - Fotó: Bridgeman Images via AFP / AFP

A parapszichológus azt állítja, hogy pontosan megjósolta a Covid-19 járvány és II. Erzsébet királynő halálának időpontját is. Most, a 2026-ra vonatkozó hátborzongató jóslatai között a brazil jövendőmondó drámai felfordulásokat és földrengető eseményeket is előrevetít – amelyek egyikére már márciusban számítani lehet - írja a Mirror.

Az élő Nostradamus 2026-os jóslatai

Salomé magyarázata szerint egy hatalmas napvihar – amelyet a NASA „a Nap által a Naprendszerbe lövellt részecskék, energia, mágneses mezők és anyag hirtelen robbanásaként” írt le – várhatóan március 12. és 15. között fog bekövetkezni. Az ezt követő koronakidobódások (CME-k) vagy napkitörések potenciálisan széles körű globális áramkimaradásokat okozhatnak, és világszerte károsíthatják a sérülékeny elektromos infrastruktúrát. Az UNILAD-dal folytatott beszélgetésben Salomé elárulta, hogy a 2026-os esemény, amitől "legjobban fél", a napviharok okozta potenciális káosz.

Salomé a lapnak nyilatkozva kifejtette, hogy jóslata „következetes bizonyítékokon” alapul. A modern kori próféta kijelentette: „A közvetlen és objektív nézőpontom a következő: a napviharok tűnnek most a legvalószínűbb forgatókönyvnek, amely ilyen azonnali hatással lehet a mindennapi életre, és ezt szilárd tudomány is alátámasztja.”

„Ez teljes figyelmet érdemel. Nem félelemből, hanem inkább a potenciális áramkimaradásokkal, kommunikációs hibákkal és technológiai zavarokkal szinkronban lévő mérhető jelek miatt az érintett régiókban.”

A brazil tisztánlátó megjegyezte, hogy a naptevékenység „gyorsan, különösebb figyelmeztetés nélkül” jelentkezik, ezért tartja ezt „2026 egyik legérzékenyebb és legsúlyosabb téttel járó fordulópontjának”, ellentétben az általa előre jelzett geopolitikai feszültségekkel és globális instabilitással, mind gazdasági, mind egyéb téren, amelyek általában rövid és hosszú ciklusokban bontakoznak ki.