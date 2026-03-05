Az élő Nostradamus ijesztő jóslatot tett közzé: az iráni háború csak a kezdet, brutális, mi vár ránk 2026-ban

Amikor Nostradamus jut eszünkbe, akkor legtöbben a 16. századi jósra gondolunk, aki rejtélyes üzenetekben közölte a jövőt. Annál megdöbbentőbb tehát kortárs megfelelője, az „Élő Nostradamus” – egy 39 éves brazil jós, aki imád az újságok címlapjain pózolni.
A parapszichológus azt állítja, hogy pontosan megjósolta a Covid-19 járvány és II. Erzsébet királynő halálának időpontját is. Most, a 2026-ra vonatkozó hátborzongató jóslatai között a brazil jövendőmondó drámai felfordulásokat és földrengető eseményeket is előrevetít – amelyek egyikére már márciusban számítani lehet - írja a Mirror.
Salomé magyarázata szerint egy hatalmas napvihar – amelyet a NASA „a Nap által a Naprendszerbe lövellt részecskék, energia, mágneses mezők és anyag hirtelen robbanásaként” írt le – várhatóan március 12. és 15. között fog bekövetkezni. Az ezt követő koronakidobódások (CME-k) vagy napkitörések potenciálisan széles körű globális áramkimaradásokat okozhatnak, és világszerte károsíthatják a sérülékeny elektromos infrastruktúrát. Az UNILAD-dal folytatott beszélgetésben Salomé elárulta, hogy a 2026-os esemény, amitől "legjobban fél", a napviharok okozta potenciális káosz.
Salomé a lapnak nyilatkozva kifejtette, hogy jóslata „következetes bizonyítékokon” alapul. A modern kori próféta kijelentette: „A közvetlen és objektív nézőpontom a következő: a napviharok tűnnek most a legvalószínűbb forgatókönyvnek, amely ilyen azonnali hatással lehet a mindennapi életre, és ezt szilárd tudomány is alátámasztja.”
„Ez teljes figyelmet érdemel. Nem félelemből, hanem inkább a potenciális áramkimaradásokkal, kommunikációs hibákkal és technológiai zavarokkal szinkronban lévő mérhető jelek miatt az érintett régiókban.”
A brazil tisztánlátó megjegyezte, hogy a naptevékenység „gyorsan, különösebb figyelmeztetés nélkül” jelentkezik, ezért tartja ezt „2026 egyik legérzékenyebb és legsúlyosabb téttel járó fordulópontjának”, ellentétben az általa előre jelzett geopolitikai feszültségekkel és globális instabilitással, mind gazdasági, mind egyéb téren, amelyek általában rövid és hosszú ciklusokban bontakoznak ki.
A Földet valaha sújtó legjelentősebb napvihar a Carrington-esemény volt 1859 szeptemberében, mindössze néhány hónappal a 10. napciklus 1860-as napmaximuma előtt. A NASA Science szerint a Carrington-esemény súlyos hatással volt a Földre, a távírórendszerek megvadultak, és az északi fény jelenségei – amelyek jellemzően a sarki szélességi körökre korlátozódtak – még a trópusokon is láthatóak voltak.
Egy, a Carrington-eseményhez hasonló intenzitású napvihar 2026-ban internetes apokalipszist idézhet elő, számtalan magánszemélyt és vállalkozást zárva el az online szolgáltatásoktól. A BBC Sky At Night Magazine szerint egy ilyen esemény valószínűleg globális légiközlekedési korlátozásokat és műholdmeghibásodásokat okozna. Széles körű áramkimaradások – az általuk kiváltott káosz mellett – valószínűleg gyorsan bekövetkeznének, nem is beszélve a bolygó gazdaságait valószínűleg érő, billiós károkról.
A The Expressnek bemutatott 10 előrejelzésből álló, 2026-ra vonatkozó felsorolásában Salomé azt jósolta, hogy az afrikai Száhel-övezet és az Északi-sarkvidék valószínűtlen háborús övezetként jelenhet meg, amelyek átfogó hadviseléssé fajulhatnak.
A parapszichológus arra számít, hogy Észak-Niger és a kiterjedt Száhel-övezet kulcsfontosságú konfliktusgócponttá válik a térségben gyorsan megjelenő szélsőséges csoportok miatt, ami a nyugati erők távozását követően közvetett konfrontációkat válthat ki a terület dominanciájáért versengő globális hatalmak között. Egy másik kulcsfontosságú geopolitikai aggodalom Oroszország sarkvidéki ambícióira összpontosul.
A kortárs jós arra figyelmeztet, hogy miközben Moszkva továbbra is a hadviseléssel van elfoglalva, egyidejűleg kifinomult rakétarendszereket helyez el kulcsfontosságú sarkvidéki létesítményekben.
Ahogy a sarki jég folyamatosan olvad, új tengeri átjárók és energialelőhelyek jelennek meg, jelentősen növelve az Oroszország és a NATO közötti közvetlen összecsapások valószínűségét a területi igények és erőforrások miatt 2026-ban.
Valójában úgy tűnik, hogy 2026-os jóslatai közül több is a tervezettnél korábban valósul meg, mivel a próféta az iráni-izraeli ellenségeskedés drámai fellángolását látta előre – bár a globális események megelőzték az általa előre jelzett időkeretet.
Salomé előre figyelmeztetett, hogy Irán urándúsítási tevékenysége és Izrael potenciális katonai előkészületei a regionális zűrzavar újabb és ingatag szakaszát válthatják ki, különösen 2026 második negyedévében.
A baljóslatú jóslat egyre pontosabbnak bizonyul, mivel Irán halálos háborúba keveredett Izraellel és az Egyesült Államokkal, miközben a Közel-Kelet nagy része pusztító következményekkel néz szembe.
Az idei évre többek között még azt jósolta, hogy valami váratlan esemény történik majd a brit királyi családban, Lengyelországban gazdasági válság alakul ki és összeomlik a dollár.
