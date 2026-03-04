„Általában meztelenül fogadott” – Döbbenetes dolgokat mesélt Galla Miklós ápolónője!

Galla Miklós a magyar abszurd humor egyik legmeghatározóbb alakja, a L’art pour l’art Társulat egykori motorja, akinek különc stílusa évtizedek óta lázban tartja a közönséget. Az utóbbi években azonban nemcsak művészetével, hanem botrányaival és megosztó meztelenkedéseivel is folyamatosan a bulvárlapok kereszttüzébe került. Ebben a cikkben feltárjuk a legutóbbi incidens hátterét, amikor a művész állítólag maga hívott segítséget, miközben ápolója értetlenül állt a rendőri intézkedés előtt. A Bors munkatársa a helyszínen beszélt a gondozóval, aki elárulta, milyen állapotban volt valójában a sztár az elszállítása előtt.

Galla Miklós korábban még boldogan nyitott ajtót otthonában: mi történhetett? (Fotó: Máté Krisztián / Bors)

„Nem nagyon szedte a gyógyszereit” – Megszólalt Galla Miklós ápolója

A helyszínen tartózkodó tudósítónk szerint az ápoló hölgy éppen megérkezett a helyszínre, amikor szembesült a hatóságokkal. A nő láthatóan nem értette, miért fajultak idáig a dolgok. Feszülten magyarázta a Borsnak, hogy Galla Miklós állapota az utóbbi időben stabilnak tűnt:

Jártam hozzá, de ez nem volt túl sok idő, egy másfél hónap talán, vagy még annyi sem. Nagyon összeszedett volt, nem volt vele probléma. Bőrbetegsége van, és azt kellett kezelnem, de egyébként egészségileg rendben volt. A pszichiátriai gyógyszereit nem nagyon szedte, én váltottam ki azokat.A háziorvosával is tartom a kapcsolatot, ő sem mondott olyasmit, hogy gond lenne. Úgy tudom, a többi gyógyszert végig szedte, míg én ide jártam. Ha mégsem és közben jönnek a frontok, akkor mindez sajnos benne van...

Az ápolónő szavai arra engednek következtetni, hogy a gyógyszerek körüli bizonytalanság és az időjárási tényezők együttesen vezethettek a krízishez. A szakember szerint amíg az ő felügyelete alatt állt a művész, addig minden rendben ment, ám a kontroll kiesése azonnali visszaesést hozhatott.

„Általában meztelenül fogadott” – Intim titkok a kezelésekről

A környéken lakók számára nem volt titok, hogy Galla Miklós különös életvitelt folytat, de a zárt ajtók mögötti rituálékról eddig keveset lehetett tudni. A humorista korábban többször hangoztatta, hogy a ruhátlan emberi test természetes, és ő maga is szívesen szabadul meg a textiltől, ha úgy tartja kedve. Az ápolónő most kendőzetlen őszinteséggel mesélt lapunknak arról, hogyan zajlottak a napi kezelések, és milyen látvány fogadta őt minden egyes alkalommal, amikor belépett a lakásba. Arra a kérdésre, hogy miként fogadta őt a művész, megdöbbentő választ adott:

Általában meztelenül fogadott, mert a bőrét kellett a testén kezelni. Mindenhol: fenék és nemi szerv is. Előtte megfürdött, és utána teljes testkezelést kapott, de később mindig felöltözött. Egy trikó, meg egy alsógatya volt rajta. Szerintem ő azért várt meztelenül, merthogy küldtem mindig a fürdőbe. Jó, de általában ugye ő erről volt híres, hogy szeret meztelenkedni. De sose volt durva, mindig intelligens, tisztelettudó volt. Nem volt vele semmi probléma.

A gondozó beszámolója szerint tehát Galla hű maradt önmagához: a meztelenség nála nem provokáció, hanem egyfajta természetes állapot volt.