Idős embereket fosztott ki az apa-fia páros: „jótevőként” – videón az elfogásuk

A rendőrség elfogott két férfit, akik a gyanú szerint módszeresen idős és kiszolgáltatott embereket csaptak be Székesfehérváron. A nyomozás adatai szerint segítségnyújtás látszatával férkőztek az áldozatok közelébe, majd pénzt és értéktárgyakat vittek el tőlük.

Idős embereket károsítottak meg. Fotó: Illusztráció: Fejér vármegyei rendőrség Facebook-oldala

Több idős embert is átvertek

Az ügy akkor derült ki, amikor március 3-án egy 77 éves férfi feljelentést tett. Elmondása szerint egy sötét autó állt meg mellette, amelyben két férfi ült. Azt állították, hogy régi ismerősök, és felajánlották, hogy hazaviszik a csomagjait. Az idős férfi elfogadta az ajánlatot, a páros pedig el is kísérte a lakásáig. A lakásban egyikük beszélgetéssel terelte el a figyelmét, miközben a másik a szekrényből 400 ezer forintot, a pénztárcájából pedig további 40 ezer forintot vett el.

A Székesfehérvári Rendőrkapitányság nyomozói rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetőket. A rendőrök március 5-én reggel fogták el a gyanúsítottakat: egy 57 éves perkátai férfit és 18 éves fiát. A nyomozás során az is kiderült, hogy a páros több hasonló módszerrel elkövetett esetben is érintett lehet. A gyanú szerint rendszeresen keresték a kiszolgáltatott embereket, majd a bizalmukat kihasználva pénzt vagy értékeket szereztek tőlük.

Február végén például egy székesfehérvári áruház előtt egy mentálisan sérült nőnek ajánlották fel, hogy hazaviszik. A fuvarért pénzt kértek, ezért az áldozat egy ATM-ből 10 ezer forintot vett fel, amelyet átadott nekik. Később kiderült, hogy bankkártyájával gyorséttermekben, dohányboltban és más üzletekben több tízezer forint értékben vásároltak. Egy másik esetben egy idős asszonyt is becsaptak: bebocsátást kértek a lakásába, majd miközben elterelték a figyelmét, egy karton cigarettát és 80 ezer forintot vittek el - tudta meg a DUOL.hu