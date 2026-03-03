Krausz Gábor feladta: „Rohadjon meg, aki ezt kitalálta... Én befejeztem”

Krausz Gábor és Vomberg Frigyes immár hetedik alkalommal zsűriznek, de a Séfek Séfe 2026-os évadában Wolf András helyett Tischler Petra csatlakozott hozzájuk harmadikként. És bár a rutinos séfek sokszor úgy érzik, már mindent láttak, de a versenyzők erre rendszeresen rácáfolnak. A mai adásban a Séfek Séfe szereplői olyan rossz ételekkel álltak elő, hogy Krausz Gábor bejelenti, ő ezek után nem hajlandó folytatni.
A Séfek Séfe mai adásában az első feladatot Krausz Gábor csapata nyerte, így ők védettséget élveztek az egyéni főzés alatt. A pirosak és a zöldek azonban kénytelenek voltak egyénileg küzdeni a továbbjutásért, ami sajnos nem sikerült túl jól. Bár akadt egy-egy kiemelkedő tányér, amit még a zsűri is elismert, de a legtöbb főétel szinte ehetetlen volt szerintük, sőt sokan a nehezítésként kapott, de egyébként egyszerű palacsintát sem tudták jól megcsinálni. A kóstolás során a séfeknek több ételt is muszáj volt kiköpnie, ami Krausz Gábort annyira kiakasztotta, hogy úgy döntött, feladja a zsűrizést.
„Én nem bírom. Úristen. Rohadjon meg, aki ezt kitalálta… Én befejeztem” – szakadt ki őszintén Krauszból, miután kiköpte Máté palacsintáját.
Ilyet még nem csináltam, de most sajnos befejeztem. Nem bírom, nagyon kivagyok most. Elment az étvágyam, a gusztusom mindentől
– tette még hozzá séftársaira nézve, akik így kénytelenek voltak ketten befejezni az értékelést.
Mindezek után azt már egyikőjük sem sejtette, hogy a java még hátra van. A következő ételnél már Vomberg Frigyes is feladta a küzdelmet. A galambmellből kifolyt vért, és a Gábor szerint „állatköpetre” emlékeztető pürét látva kijelentette, ezt már ő sem kóstolja meg.
„Akkor egy legény van talpon a vidéken már megint” – viccelődött Petra.
Te minden sz*rt megeszel. Ezt rossz nézni. Én tényleg összehányom magam, rosszul vagyok
– állapította meg Krausz, amivel még maga a zöldek csapatkapitánya is egyetértett. Végül persze nagy nehezen az utolsókat is leküzdötték, de cseppet sem voltak boldogok.
„Az oké, hogy nem tudnak mondjuk galambmellet sütni, de hogy egy palacsintát nem tudnak megcsinálni? Én ötöt most kiejtenék innen” – jelentette mindhármuk nevében a feketék kapitánya.
Végül persze nem így alakult, de a versenyzők közül csak egy távozott, aki nem más, mint a zöld csapat Hajdú Dorinája, akinél már az előző adásban is rezgett a léc, ugyanis csak Princess Szabina kizárása miatt jutott tovább.
