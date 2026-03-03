Krausz Gábor feladta: „Rohadjon meg, aki ezt kitalálta... Én befejeztem”

Krausz Gábor és Vomberg Frigyes immár hetedik alkalommal zsűriznek, de a Séfek Séfe 2026-os évadában Wolf András helyett Tischler Petra csatlakozott hozzájuk harmadikként. És bár a rutinos séfek sokszor úgy érzik, már mindent láttak, de a versenyzők erre rendszeresen rácáfolnak. A mai adásban a Séfek Séfe szereplői olyan rossz ételekkel álltak elő, hogy Krausz Gábor bejelenti, ő ezek után nem hajlandó folytatni.

Krausz Gábornak hányingere lett a kóstolástól, nem is volt hajlandó folytatni (Fotó: TV2)

A Séfek Séfe mai adásában az első feladatot Krausz Gábor csapata nyerte, így ők védettséget élveztek az egyéni főzés alatt. A pirosak és a zöldek azonban kénytelenek voltak egyénileg küzdeni a továbbjutásért, ami sajnos nem sikerült túl jól. Bár akadt egy-egy kiemelkedő tányér, amit még a zsűri is elismert, de a legtöbb főétel szinte ehetetlen volt szerintük, sőt sokan a nehezítésként kapott, de egyébként egyszerű palacsintát sem tudták jól megcsinálni. A kóstolás során a séfeknek több ételt is muszáj volt kiköpnie, ami Krausz Gábort annyira kiakasztotta, hogy úgy döntött, feladja a zsűrizést.

„Én nem bírom. Úristen. Rohadjon meg, aki ezt kitalálta… Én befejeztem” – szakadt ki őszintén Krauszból, miután kiköpte Máté palacsintáját.

Ilyet még nem csináltam, de most sajnos befejeztem. Nem bírom, nagyon kivagyok most. Elment az étvágyam, a gusztusom mindentől

– tette még hozzá séftársaira nézve, akik így kénytelenek voltak ketten befejezni az értékelést.

A Séfek Séfe 7. évadában már másodszor történik olyasmi, ami az előző évadokban még soha (Fotó: TV2)

Krausz Gábor után Vomberg Frigyes is kiakadt

Mindezek után azt már egyikőjük sem sejtette, hogy a java még hátra van. A következő ételnél már Vomberg Frigyes is feladta a küzdelmet. A galambmellből kifolyt vért, és a Gábor szerint „állatköpetre” emlékeztető pürét látva kijelentette, ezt már ő sem kóstolja meg.

„Akkor egy legény van talpon a vidéken már megint” – viccelődött Petra.

Te minden sz*rt megeszel. Ezt rossz nézni. Én tényleg összehányom magam, rosszul vagyok

– állapította meg Krausz, amivel még maga a zöldek csapatkapitánya is egyetértett. Végül persze nagy nehezen az utolsókat is leküzdötték, de cseppet sem voltak boldogok.