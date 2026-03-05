Orbán Viktor reagált Zelenszkij legújabb fenyegetésére

Korábban már beszámoltunk arról, hogy Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort. Az ukrán elnök az ország fegyveres erőinek helyzetéről tartott sajtótájékoztatót, amelynek során kijelentette, reméli, hogy sikerül a Magyarország által a Barátság-kőolajvezeték elzárása miatt blokkolt 90 milliárd eurós közös hitelfelvétel, és az ukrán katonák új fegyverekhez jutnak. Amennyiben azonban Magyarország kiáll a vétója mellett, akkor Orbán Viktorhoz katonákat küld Zelenszkij.

Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A miniszterelnök most reagált az ukrán elnök durva fenyegetésére. A kormányfő a videóban elmondta, hogy nem róla van szó, hanem Magyarországról. Orbán Viktor kijelentette: minden eszközt be fog vetni ahhoz, hogy ezt az olajblokádot letörje.

Zelenszkij fenyegetései nem rólam szólnak. Ő Magyarországot fenyegeti. De engem nem tud eltéríteni attól, hogy megvédjem a magyar családokat

