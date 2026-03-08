Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Túlsúlyos nő a padlón, súlyzók mellett ülve fogyás előtt

Nincs időd mozogni? Ezekkel az egyszerű trükkökkel is sokat tehetsz az alakodért az edző szerint

2026. március 08.
Úgy érzed, hogy a napirended mellett egyszerűen képtelen vagy időt szakítani a mozgásra? Akkor tarts velünk, ugyanis olyan egyszerű módszereket hoztunk neked, amelyeket még a legzsúfoltabb napodba is könnyedén beilleszthetsz, és a fogyást otthon is elérheted.
Kelle Fanni
  • Több mozgásformát is könnyedén a mindennapjaid részévé tehetsz.
  • Molnár Evelin személyi edző szerint napi 20-30 perc következetes edzéssel is elősegítheted a fogyást.
  • A legfontosabb, hogy megtaláld a hozzád legközelebb álló mozgásformát.

Rengeteg ember azt szajkózza, hogy nincs ideje a mozgásra, mert úgy véli, csak úgy szabadulhat meg a feleslegtől, ha órákat tölt az edzőteremben. Ez azonban egy hatalmas tévhit, hiszen már napi 20-30 perc otthoni edzés is elég lehet a fogyáshoz, ha valaki következetes. Lássuk, te hogyan teheted rendszeressé a mozgást!

Otthoni edzést végző nő, akinek a fogyás a célja
Egyszerű trükkökkel is sikerülhet a fogyás.
Fotó: Getty Images

Így érhetsz el látványos fogyást anélkül, hogy felborítanád a napirended

Rohamosan közeleg a tavasz és a jó idő, ezért végre érzel magadban egy kis motivációt arra, hogy megszabadulj a plusz kilóktól? Akkor most felfedjük a legegyszerűbb mozgásformákat, amelyeket könnyedén beiktathatsz a mindennapjaidba, még akkor is, ha szinte semmi időd sincsen. A témával kapcsolatban Molnár Evelin, a székesfehérvári Union Fallabda és Fitnesz Centrum személyi edzője adott tanácsokat, aki szerint nem kell órákon keresztül vért izzadnod a teremben ahhoz, hogy látványos fogyást érj el.

Minden mozgásforma hatékony. Már napi 20-30 perc aktivitás is sokat számít, a lényeg, hogy valamit mozogj, illetve hogy az edzést tudatosan építsd fel

 – magyarázta a személyi edző, hozzátéve, hogy érdemes olyan aktív tevékenység mellett letenned a voksod, amely szimpatikus számodra. „Ha valakinek semmi motivációja sincs edzeni, akkor iktasson be egy fél óra sétát” – hangsúlyozta Molnár Evelin.

Túlsúlyos nő séta közben egy folyóhídon
Ha nagyon inaktív életmódot folytatsz, már napi 20-30 perc séta is segíthet a céljaid elérésében.
Fotó: Shutterstock

Ezekkel az egyszerű módszerekkel növeld az aktivitásod

Ha szeretnéd növelni az aktivitási szinted, fusd át az alábbi egyszerű tippeket, amelyek anélkül segítik elő a fogyásod, hogy meg kellene erőltetned magad.

Ragadj pórázt

Van egy édes négylábú házi kedvenced? Akkor jól tudod, hogy neki bizony sétára van szüksége. Ezúttal vidd el egy nagyobb körre; hidd el, a kutyusod és a tested is hálás lesz.

Fontos kiemelni, hogy a fél órás séta csak abban az esetben támogathatja a fogyást, ha eddig nagyon inaktív életmódot éltél. A séta arra is kitűnő lesz, hogy megszerettesse veled a mozgást.

Válassz 20-30 perces otthoni edzést

Az interneten már rengeteg edzős videó közül válogathatsz, amelyek a kezdők számára is számtalan lehetőséget kínálnak. Ha nincs kedved és időd kimozdulni otthonról, csak indíts el egy rövid videót és végezd el az edzővel együtt a gyakorlatsort. A BorsOnine-on is találsz olyan otthoni edzéseket, amelyekkel szépen formálhatod a tested.

Menj le fél órára a terembe

Ha mindenképpen teremben szeretnél edzeni, akkor sem kell órákban gondolkodnod. Válaszd ki a hozzád legközelebbi komplexumot és ugorj le egy rövid, átmozgató edzésre. Kezdőként részesítsd előnyben a gépeket, amelyek biztonságosabbak, mint a szabad súlyok, emellett segítenek a helyes mozgásminták elsajátításában.

Kardiózz a sorozatod előtt

Vedd rá magad egy fél órás futásra vagy biciklizésre a környéken, mielőtt nekikezdenél a kedvenc esti sorozatodnak. Ha azok közé tartozol, akik inkább otthon szeretnék letudni az edzést, szerezz be egy szobabiciklit és tekerj rajta napi 20-30 percet, mielőtt felgördülnek a függönyök.

Mindemellett sose feledkezz meg a helyes táplálkozásról, ami mindennek a kulcsa.

Ha kedvet kaptál egy kis mozgáshoz, akkor lesd meg ezt a videót, amelyben egy 25 perces, teljes testes edzést tekinthetsz meg:

