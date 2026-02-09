Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Egy férfi evésre készen, aki éppen számolja a kalóriákat diéta alatt.

Gyors fogyásra vágysz, de nem akarsz éhezni? Akkor ezt az 5 ételt építsd be a diétádba

plusz kilók
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 09. 11:15
kalóriacsökkentésdiétafogyás
Szeretnél minél hamarabb megszabadulni a feleslegtől, de utálsz éhezni? Akkor most megosztunk veled 5 olyan alacsony kalóriatartalmú ételt, amely pillanatok alatt eltelít. Nem kell, hogy a diéta a koplalásról szóljon, fogyj le okosan!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Sokan nagy reményekkel és célokkal vágtak neki az új évnek, többek között azzal, hogy leadják a rájuk rakódott felesleget. A legtöbb diéta azonban nagyon szigorúan korlátozza a napi kalóriabevitelt, ami miatt nem csoda, ha kopog a szemed az éhségtől. Így annak érdekében, hogy elkerüld a falásrohamokat, ezt az 5 dolgot fogyaszd gyakran. 

Egy nő salátát eszik és kalóriát számol a diéta alatt.
Nem kell, hogy a diéta a koplalásról szóljon!
Fotó: Shutterstock 
  • Elég, ha csak a kalóriadeficitre figyelsz oda.
  • Ezekkel az ételekkel a diéta alatt is könnyedén eltelítheted magad.
  • Nem kell sok kalóriát bevinned ahhoz, hogy hosszabb ideig fenn tudd tartani a jóllakottság érzését.

A diéta kalóriadeficiten alapul: ezek az ételek segítenek neked a fogyásban

Manapság már számos módszer és csodákat ígérő diéta létezik, ami látványos fogyást ígér. Azonban még mielőtt belevágnál egy szélsőséges étrendbe vagy mélyen a zsebedbe nyúlnál, hogy beszerezz egy irtó drága táplálékkiegészítőt, legyél tisztában azzal, hogy a célod eléréséhez csupán kalóriadeficitre van szükséged. A következő ételek pedig segítenek abban, hogy csökkentsd a kalóriabeviteled anélkül, hogy éhezned kellene.

A kalóriadeficit lényege, hogy kevesebb legyen a napi kalóriabeviteled, mint amennyire a szervezetednek szüksége van a jelenlegi testsúlyod fenntartásához.

Indítsd a reggelt egy kávéval

Amennyiben a kávéimádók táborát erősíted, jó hír, hogy ez a fekete finomság – hasonlóan más koffeintartalmú italokhoz – képes akár 3-11 százalékkal is felpörgetni az anyagcserét. Ez pedig hozzájárul ahhoz, hogy a szervezet még pihenés közben is több kalóriát égessen el, mint alapjáraton. Sőt, a kávé étvágycsökkentő hatásáról is ismert.

Egyél fehér húsú halakat

A fehér húsú halak, például a tőkehal vagy a tilápia, többségében alacsony kalóriatartalmúak, mint a zsírosabb húsok. Emellett fehérjében gazdagok, és köztudott, hogy ez a makrotápanyag segít fenntartani a jóllakottság érzését, illetve hozzájárul az izomtömeg megtartásához.

Diéta alatt tálalt fehér húsú hal zöldségekkel.
A fehér húsú halak eltelítenek, és ellátják a szervezetedet fehérjével
Fotó: Shutterstock 

Tedd tele a tányérodat zöld színű zöldségekkel

Valószínűleg a bevezetőt olvasva azonnal a zöldségek jutottak eszedbe, ami valóban nem maradhatott ki a listáról, viszont mi a zöld fajták fogyasztását hangsúlyozzuk. Hiszen a csekély kalóriatartalmuk miatt sokat ehetsz belőlük. Emellett a leveles zöldségek esszenciális vitaminokban, ásványi anyagokban és rostban is gazdagok, így támogatva az egészséged.

Dönts a tojásfehérje mellett

A fehérje a kiegyensúlyozott táplálkozás szerves része, és mint ahogy korábban említettük, segít az izomtömeg megtartásában, a regenerálódásban és a jóllakottság fenntartásában is. Amennyiben minél alacsonyabb kalóriabevitelre törekszel, hagyd ki belőle a sárgáját, és süss belőle valamit a családnak.

Fogyassz bogyós gyümölcsöket

A friss bogyós gyümölcsök kiválóak, ha éppen édesség után sóvárogsz. Ezek a finomságok ugyanis sok természetes cukrot tartalmaznak, miközben a napi kalóriabeviteledet sem repítik az egekbe. Emellett pedig rendkívül egészségesek, hiszen számtalan vitamin, ásványi anyag és antioxidáns található bennük.

Az alábbi videó megtekintésével azokat a jeleket ismerheted meg, amelyek arra utalnak, hogy kalóriadeficitben vagy:

Ezek a diétás cikkek is érdekelhetnek:

 

