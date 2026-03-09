PSG Ogli a tervek ellenére nem utazik Dubajba: Itt nem kell félni, hogy háború lesz

Sokak életét és terveit borította fel a nemrég kitörő iráni háború. Rengeteg magyar rekedt kint, köztük PSG Ogli barátai is. A hatalmas követőtáborral rendelkező influenszer lapunknak elárulta, hogy ingatlanvásárlással is próbálkozott volna Dubajban, de a mostani történések után inkább Magyarországon tartja a pénzét. Az indok pedig egyértelmű, hiszen ő békében szeretne élni, amire itthon lehetősége van, a Közel-Keleten már nincs.

PSG Ogli sajnálja azokat, akik nem tudnak hazajönni a háborús helyzet miatt (Fotó: Ripost)

PSG Ogli a békét támogatja

Nagyon szomorúnak tartom a jelenlegi helyzetet, mivel életem során már 21-szer jártam Dubajban és egy rendkívül békés helynek tartottam. Magyarország és Dubaj ilyen szempontból a két kedvenc helyem, ahol felhőtlenül jól tudom magam érezni

– mondta lapunknak az influenszer.

Ogli éppen a napokban szeretett volna párjával kiutazni a gazdagság fővárosába, ám tervei most alaposan megváltoztak. „Barátnőm születésnapi ajándékra kapta volna, hogy nyaralunk egyet Dubajban, majd átmegyünk Ománba is. Az egészet le kellett most fújnunk és kicsit bajban is vagyok az ajándékkal. Viszont Magyarországon is vannak jó hotelek, amikbe szívesen megyünk el kicsit kettesben” - jegyezte meg PSG Ogli.

PSG Ogli párjával utazott volna ki Dubajba, de inkább a biztonság mellett döntött az influenszer (Fotó: Ripost)

PSG Ogli kifakadt a közel-keleti helyzet miatt

Felháborítónak tartom ezt az egészet. Dubajt az egyik legbiztonságosabb helynek tartottam, Magyarország mellett. Azon is gondolkodtam, hogy ingatlant veszek, de ezek után inkább Magyarországon tartom a pénzemet. Itt biztonság van rendesen és itt nem kell félni, hogy háború lesz

– emelte ki a Borsnak az influenszer.

A lezárt légtér miatt közel négyezer magyar ember ragadt kint Dubajban, akik közül páran már sikeresen hazaértek. Ogli ismerősei azonban még mindig várakoznak a repülőre és horribilis árakon sem tudnak hazautazni. „Még egymillió forintért sem találnak repülőjegyeket, de akinek nincsen ennyi pénze, az hogyan jönne haza? Elég sz*r helyzet ez. Mindenkinek megvolt már a retúrjegye, de egyértelmű, hogy új jegyeket kell venni nekik, amik csak milliós ár felett vannak. Akinek nincs pénze, az maradjon ott, a háborúban?” - tette fel a kérdéseket az influenszer, ami jelenleg mindenkit érdekel a világban.