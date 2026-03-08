Élő adásban derült ki: Gáspár Bea már többször talált Győzőnél szeretőt

Gáspár Bea és párja, Peter Sramek egy Nótár Mary számmal érkezett A Nagy Duett negyedik élő adásába. A koreográfia szerint Sramek a Playboy-villa egykori tulajdonosát alakította, akit nyuszilányokkal egy ágyban talál a felesége, azaz Gáspár Bea.

Fotó: MATE KRISZTIAN

A kisfilmben Bea asszony már bevallotta, hogy bizony heves természetű, aki igazán féltékeny tud lenni. A színpadon pedig Lékai-Kiss Ramóna tett egy megjegyzést, hogy "te is elkaptad már párszor Győző grabancát", majd pedig úgy folytatta, hogy ha valakinek ilyen gyönyörű és csodálatos felesége van, mint Bea, biztos nem megy más nőkhöz. Bea asszony erre tett egy félreérthetetlen mozdulatot, mellyel azt üzente, bizony, megtörtént már sajnos náluk is.

Majd pedig Horváth Tamás azt mondja, hogy Gáspár Bea bele tudta élni magát ebbe a szerepbe, mire is Bea asszony ennyit válaszolt: "átéltem már egy párszor".