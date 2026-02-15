Ez az étel nyárra bomba formába hoz, és még az agyadat is felturbózza

Az elmúlt időszakban rohamosan megnőtt a rost étrendünkben betöltött szerepe, hiszen köztudott, hogy kulcsszerepet játszik az egészség megőrzésében. De vajon hogyan segít a diéta során, miként turbózza fel az agyat, illetve melyik ételre esküsznek a szakértők? Olvass tovább, és kiderül!

Az útifűmaghéj lehet a diéta megmentője.

Fotó: Shutterstock

A rostfogyasztásból számtalan egészségügyi előnyöd származhat, sőt még diétában is profitálhatsz belőle.

Van egy kitűnő rostforrás, amire a szakértők is esküsznek, ezért érdemes beépítened az étrendedbe.

Bár a rostszükséglet egyénenként eltérhet, van egy általános napi mennyiség, amire érdemes odafigyelni.

Diéta és egészség: elképesztő, hogy a rost mire képes

A rostfogyasztás hozzájárul a rendszeres bélmozgás megőrzéséhez, emellett pedig támogatja a fogyási célokat többek között azáltal, hogy sokáig fenntartja a jóllakottság érzését. Emellett a rostban gazdag étrend hozzájárul a szív- és érrendszer egészségéhez, valamint a vércukorszint szabályozásához is.

Sőt, egy új kutatás azt is kimutatta, hogy ez a népszerű tápanyag még az agy egészségét is támogatja. A kutatók ugyanis felfedezték, hogy a vizsgálatban részt vevő, rostkiegészítőt szedő csoport jobban teljesített a teszteken – amelyeken többek között a reakcióidőt és az agy feldolgozási sebességét is mérték –, mint a kontrollcsoport. Egy kicsivel korábbi tanulmány pedig patkánykísérletek alapján állapította meg az útifűmaghéj (kitűnő rostforrás) jótékony hatását, mivel csökkentette az agy fehérállományának károsodását, mely egy a demenciával kapcsolatos tünet. Az orvosok úgy vélik, hogy ez a pozitív hatás a bél-agy tengellyel hozható összefüggésbe.

Az interneten számtalan útifűmaghéjjal készült receptet találhatsz.

Fotó: Shutterstock

Mi a legjobb rostforrás? A szakértők szerint ez a legjobb mind közül

Hallottál már az útifűmaghéjról, ami egy oldható növényi rost, és arra szolgál, hogy az egészségügyi és a teljesítménnyel kapcsolatos célokat támogassa? Lényege, hogy vizet köt meg és zselés állagúvá válik, így elősegítve a teltségérzetet – ami nem utolsó szempont a diétában –, illetve az emésztést.

Sok szakértő szerint az útifűmaghéj az egyik legjobb rostforrás, mivel egy teáskanálnyi belőle 5 gramm rostot tartalmaz, ami körülbelül az ajánlott napi rostmennyiség 15 százalékát teszi ki. Érthetőbben, ez az érték 200 gramm párolt brokkolinak felel meg. Sőt, más étrendi rostforrásokkal összevetve az útifűmaghéj az egyik leghatásosabb, illetve a legkevesebb mellékhatást idézi elő.