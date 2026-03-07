"Sokáig csendben voltam..." - Szigligeti Ivett nagy bejelentést tett

Szigligeti Ivett megtörte a csendet: elmondta, milyen hatással volt a tragédia családjára és hogyan próbál a jövőbe tekinteni. Dudás Miki halála óta úgy érzi, sosem lesz újra önmaga, de tudja, hogy tovább kell mennie, azért amiért együtt felépítettek és a legfontosabbakért: gyerekeikért.

Szigligeti Ivett a tragédia ellenére megpróbál gyermekeire és a jövőre koncentrálni

Fotó: Mediaworks

Ivett egy Instagram-bejegyzésben írta le gondolatait. Megosztotta többek közt azt is, hogy nem azért volt csendben, mert nem volt mit mondania. Dudás Miki halála óta rengeteg támogatást kaptak, ám semmi nem tudta pótolni azt az űrt, amelyet az egykori kajakos maga mögött hagyott. Családja a hirtelen tragédia okán teljesen összetört és Ivett nem tudta, hogyan tudnak majd tovább élni egy ekkora fájdalommal.

Dudás Miki özvegye azt is megosztotta, hogy rengeteg valótlan pletyka látott napvilágot a kajakos tragikus halála óta és sokan voltak, akik ismeretlenül is bántották őt. Bár senkinek nem szeretne magyarázkodni, tudatni szerette volna, hogy a hullámvölgyek ellenére - amely minden kapcsolatban van - soha nem engedték el egymás kezét.

Miki emléke tovább él bennük és minden nehézség ellenére Ivett most megpróbál a jövőre és terveire koncentrálni. Többek közt újra jelen szeretne lenni a social médiában. Bár tudja, hogy emiatt sok bántást fog kapni, elmondta, ez a munkája és akármennyire nehéz, egy ilyen nagy veszteség után is megy tovább az élet. Emellett Ivettnek a tartalomgyártás mindig is kikapcsolódást jelentett.

Dudás Miki január 5-én, tragikus hirtelenséggel hunyt el. Halálával hatalmas űrt hagyott maga után.