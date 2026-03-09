Elszólta magát Max Verstappen: közeleg a visszavonulás?

Vasárnap kora reggel vette kezdetét a 2026-os Forma-1-es szezon Melbourne-ben, amely a Mercedes pilótájának, George Russell-nek a győzelmével zárult, míg csapattársa, Kimi Antonelli a második helyen végzett a Ferrari versenyzője, Charles Leclerc előtt. Eközben a négyszeres világbajnok Max Verstappen lett a nap versenyzője, miután az időmérőn elszenvedett balesetét követően a 20. helyről rajtolt, és végül a hatodik helyen ért célba a címvédő Lando Norris mögött.

Ismét kikelt az új szabályok ellen Max Verstappen / Fotó: Mark Thompson

A változtatást sürgeti Max Verstappen

Az egészen bravúros teljesítménye dacára a holland pilóta a versenyt követően néhány kulcsfontosságú változtatás végrehajtása mellett emelt szót, miközben utalt a visszavonulással kapcsolatos terveire is. Verstappen már korábban is szót emelt a 2026-os Formula–1-es szezonra bevezetett új szabályok ellen, és ismét ezeket kritizálta, amikor a verseny után arról kérdezték, folytatja-e a versenyzést, ha nem lesznek változások - írja a SPORTBible.

Szeretem a versenyzést, de csak egy bizonyos mértékig. Azt hiszem, hajlandóak meghallgatni, az FIA (a Nemzetközi Automobil Szövetség) és az F1, és remélem, hogy lesznek intézkedések. Nem én vagyok az egyetlen, aki ezt mondja. Sokan ugyanezt gondolják, legyenek azok versenyzők vagy szurkolók. Csak a legjobbat akarjuk a sportágnak

- mondta el Verstappen.

Amikor arról kérdezték, hogy az F1-nek kell-e aggódnia a versenyzés miatt az új szabályok értelmében, Verstappen hozzátette:

Szerintem a szabályok miatt kellene aggódniuk. Kérdéseket tesznek fel, én pedig elmondom a véleményemet arról, hogy mit szeretnék látni, és mit gondolok, mi lenne jobb a sportág számára, mert érdekel. Szeretem a versenyzést, és azt akarom, hogy jobb legyen ennél. Szóval, nézzük meg, mit tehetünk. Remélem, még ebben az évben találunk néhány új megoldást, hogy mindenki számára élvezetesebb legyen.