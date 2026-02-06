El szeretnéd tüntetni az integetőhájat? Ezekre az otthoni gyakorlatokra esküszik az edző – 1. rész

A kor előrehaladtával a bőrünk megereszkedik, a karunk veszít a feszességéből, azonban pár egyszerű gyakorlattal gyorsan búcsút inthetünk a tartását vesztett bőrnek, sőt még az integetőhájnak is. Olvass tovább, mert mutatjuk az otthoni edzést, amire a szakértő is esküszik.

Az edző az alábbi részben összeállított egy egyszerű, rövid, de annál hatékonyabb otthoni edzést!

Ezt a pár egyszerű gyakorlatot könnyedén beillesztheted a napodba.

Az edzésterv segítségével tónusos, feszes karokra tehetsz szert.

A tréninghez csak két vizes palackra lesz szükséged.

Egyszerű, otthoni edzés, amitől végre tónusosak lesznek a karjaid

Szeretnél végre megszabadulni az integetőhájtól, esetleg eleged van a megereszkedett bőrből? Molnár Zsolt személyi edző, táplálkozási tanácsadó és márkanagykövet egy pofonegyszerű otthoni edzéstervet rakott össze, amivel feszes, tónusos karokat varázsolhatsz magadnak. Készen állsz arra, hogy újra formába hozd magad? Akkor ezt az 5 gyakorlatot vesd be!

Otthoni karedzés – felejtsd el a hosszú ujjú felsőket

Semmi másra nem lesz szükséged, csak két vizes palackra és már kezdődhet is az otthoni edzés!

1. gyakorlat: bicepsz hajlítás állva – 3× 12–15 ismétlés

Erősíti a kar elülső részét, javítja a tónust, és segít, hogy a kar feszesebbnek tűnjön még zsírbontás alatt is

– magyarázta Molnár Zsolt.

Állj egyenes háttal, kis terpeszben, egy-egy vizes palackkal a kezedben, majd hajlítsd be mindkét karodat egyszerre úgy, hogy a tenyereid előre nézzenek, majd engedd vissza őket. Kilégzésnél hajlítsd a karod, belégzésnél pedig engedd le.

2. gyakorlat: tricepsz nyújtás fej fölött – 3× 12–15 ismétlés

Az edző szerint ez a gyakorlat „kifejezetten az integetőháj területét célozza, amely által a tricepsz tónusosabbá válik, a kar hátulja pedig feszesebb lesz”.

Állj egyenes háttal, kis terpeszben, vagy ülj le egy székre egy vizes palackkal a kezedben. Az egyik kezedet nyújtsd vállból egyenesen felfelé, miközben a tenyered előre néz. Ezt követően engedd le a súlyzót lefelé, amennyire csak tudod, majd emeld vissza tricepszből. A gyakorlatot végezd el a másik oldalra is. Kilégzésnél emeld a súlyt, belégzésnél pedig engedd le.