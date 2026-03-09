Olajárrobanás: ideje, hogy Brüsszel elengedje az elhibázott szankciókat

Olajárrobbanás. Elszálltak az energiahordozók árai az iráni háború miatt, Magyarországra pedig hét hete nem érkezik orosz olaj, mert Kijev elzárta a Barátság kőolajvezetéket. Orbán Viktor hétfőn reggel összehívta a Védelmi és Energiabiztonsági Tanács ülését, délutánra pedig rendkívüli kormányülés lesz a kialakult helyzet miatt.
„Az ukrán olajblokád és a közel-keleti háború miatt a kőolaj ára Magyarországon is robbanásszerű növekedésnek indult. Ebben a helyzetben a Volodimir Zelenszkij által bevezetett ukrán olajblokád a lehető legsúlyosabb fenyegetést jelent immár nemcsak Magyarország és Szlovákia, hanem az egész Európai Unió számára is” – jelentette ki hétfőn délelőtti, a Facebook-oldalán közzétett videóüzenetében Orbán Viktor. A miniszterelnök kiemelte, hogy a veszély elhárításához két döntésre van szükség.
A hordónkénti olajár 116 dollárra nőtt hétfő reggel, 2022 közepe óta nem látott szintekre emelkedve.
A piacon rendkívül feszült a helyzet, tekintve, hogy az iráni háború miatt a Hormuzi-szoros lényegében egy hete le van zárva, és normál esetben itt haladna át a világ olaj- és cseppfolyósított földgáz-ellátásának mintegy ötöde.
A kilátások nem túl bíztatóak, Irak és Kuvait elkezdte csökkenteni az olajtermelést, hozzájárulva a Katarból korábban bejelentett cseppfolyósított földgáz kitermelésének csökkentéséhez. Tűz ütött ki az Egyesült Arab Emírségek Fujairah olajipari övezetében, Szaúd-Arábia védelmi minisztériuma pedig közölte, hogy elfogtak egy drónt, amely a Shaybah olajmező felé tartott - írja a Reuters.
A háború miatt a fogyasztók és a vállalkozások világszerte hetekig vagy hónapokig tartó magasabb üzemanyagárakkal nézhetnek szembe, még akkor is, ha a február 28-án kezdődött konfliktus gyorsan véget ér, mivel a beszállítók a sérült létesítményekkel, logisztikai zavarokkal és a szállítást fenyegető fokozott kockázatokkal küzdenek.
