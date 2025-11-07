Segít a fogyásban a 90-30-50 szabály? Szakértő fedi fel a módszer árnyoldalát

Az elmúlt években hatalmas népszerűségre tettek szert a különböző fehérjeforrások, táplálékkiegészítők, amelyeket az egekig magasztalnak az izomépítésben betöltött szerepükért, valamint azért, mert teltségérzetet okoznak. A fehérjén kívül azonban a zsírok és a rostok is képesek sokáig fenntartani a jóllakottság érzését, ezáltal elősegíteni a fogyást.

Egyre többen alkalmazzák a fogyáshoz a 90-30-50 módszert

A 90-30-50 szabály szerint naponta 90 gramm fehérjét, 30 gramm rostot és 50 gramm egészséges zsírt kellene fogyasztaniuk azoknak, akik egészségesebbek és fittebbek akarnak lenni, vagy hangsúlyt szeretnének fektetni a testsúlyszabályozásra. Cikkünkben utánajártunk, valójában mennyire hatékony módszere ez a fogyásnak. A témát Molnár Zsolt személyi edző, táplálkozási tanácsadó és márkanagykövet segítségével jártuk körbe. Interjú.

Mennyire tartod hatékonynak a 90-30-50 módszert fogyáshoz?

Rövid távon működhet, mert rendszert ad az étkezésnek, de nem mindenkinek jó. A módszer lényege, hogy naponta 90 gramm fehérjét, 30 gramm rostot és 50 gramm egészséges zsírt viszel be. Ez alapvetően egészséges irány, de nem mindenkinél alkalmazható. Egy 45 kilós nőnek ez sok, egy 110 kilós férfinak pedig kevés. A makrók mindig testtömeghez, aktivitáshoz és célhoz igazodnak, nem lehet sablonosan kijelölni azokat.

Miért tartják sokan mégis jó módszernek?

Mert a három fő pillérre épít. A fehérje segít megtartani az izomtömeget, ami kulcs a zsírégetéshez. A rost támogatja az emésztést és telít, így kevésbé tör rád az éhségroham. Az egészséges zsírok pedig stabilizálják a hormonrendszert, ami nélkül nincs normális anyagcsere. A legtöbb ember ott rontja el a diétát, hogy vagy túl keveset eszik, vagy teljesen megvonja magától ezeket a tápanyagokat. Ez a módszer legalább keretet ad, és az már fél siker.

Milyen kockázatai vannak ennek a diétás módszernek?

Ha valaki vakon követi ezt a szabályt, akkor több kockázata is van. A 90 gramm fehérje nem biztos, hogy elég, főleg nagyobb testtömegnél vagy intenzív edzésnél. Az 50 gramm zsír egy kisebb testű nőnek sok lehet, ha mellette keveset mozog. Ráadásul a módszer nem tartja szem előtt a bevitt összkalóriát, márpedig nem létezik fogyás kalóriadeficit nélkül. Tehát önmagában ez a felosztás nem garancia semmire, csak egy kiindulópont.