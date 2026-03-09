Megszakad a szív: James Van Der Beek özvegye sosem látott felvételeket tett közzé

Szívszorító bejegyzéssel emlékezett meg néhai férjéről James Van Der Beek özvegye, Kimberly Van Der Beek. A legendás Dawson és a haverok sztárja idén lett volna 49 éves, ám a család már nélküle emlékezett meg a születésnapján.

James Van Der Beek özvegye szívszorító felvételeket osztott meg a színész születésnapján

(Fotó: © Vince Flores/AFF-USA.COM/Northfoto)

Mit lehet tudni eddig James Van Der Beek haláláról? A Dawson és a havarok sztárja 2026. február 11-én hunyt el vastagbélrák következtében

sztárja 2026. február 11-én hunyt el vastagbélrák következtében James Van Der Beek 49 éves lett volna március 8-án

49 éves lett volna március 8-án Özvegye, Kimberly Van Der Beek megható felvételekkel emlékezett meg szeretett férjéről

megható felvételekkel emlékezett meg szeretett férjéről A színész lánya, a 9 éves Emily egy videóban beszélt édesapja elvesztéséről.

James Van Der Beek özvegye szívszorító üzenetet tett közzé

Megható bejegyzéssel tisztelgett férje emléke előtt James Van Der Beek özvegye. Kimberly Van Der Beek Instagram oldalán olyan családi fotókat és videókat osztott meg, amelyek korábban nem kerültek nyilvánosságra. A felvételeken a színész gyermekeivel táncol, kirándul, és a texasi birtokukon dolgozik – pontosan úgy, ahogyan a család emlékezni szeretne rá. Kimberly egy rövid, de annál fájdalmasabb üzenetet csatolt a megható képsorok mellé:

Ma lenne a 49. születésnapod… és rettenetesen hiányzol.

James Van Der Beek lánya is tisztelgett édesapja előtt

De nem Kimberly Van Der Beek az egyetlen, aki megemlékezett a sztárról. James Van Der Beek lánya, a mindössze 9 éves Emilia is készített egy videót, amelyben az édesapjára emlékezett. A kislány arról beszélt, hogy még mindig „beszél az apukájához”, és hiszi, hogy jó helyen van. A felvételen édesapja sapkáját viseli, ami még szívszorítóbbá teszi a megemlékezést. A megható felvételt édesanyja posztolta ki a a saját oldalán, amire a rajongók ezrei fejezték ki együttérzésüket.

James Van Der Beek utolsó napjai

A család szerint a színész rendkívül odaadó apa volt. Feleségével hat gyermeket neveltek: Olivia, Annabel, Emilia, Gwendolyn, Joshua és Jeremiah tartoznak a családhoz. James Van Der Beek családjával 2020-ban Los Angelesből Texasba költözött, hogy nyugodtabb életet élhessenek. 2023-ban azonban vastagbélrákot diagnosztizálták nála, ami miatt teljesen vissza kellett vonulnia. James Van Der Beek halála előtt rengeteg időt töltött a birtokukon és egyre inkább csak a családi életre koncentrált.