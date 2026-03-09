Megszakad a szív: James Van Der Beek özvegye sosem látott felvételeket tett közzé

Szívszorító bejegyzéssel emlékezett meg néhai férjéről James Van Der Beek özvegye, Kimberly Van Der Beek. A legendás Dawson és a haverok sztárja idén lett volna 49 éves, ám a család már nélküle emlékezett meg a születésnapján.
Megható bejegyzéssel tisztelgett férje emléke előtt James Van Der Beek özvegye. Kimberly Van Der Beek Instagram oldalán olyan családi fotókat és videókat osztott meg, amelyek korábban nem kerültek nyilvánosságra. A felvételeken a színész gyermekeivel táncol, kirándul, és a texasi birtokukon dolgozik – pontosan úgy, ahogyan a család emlékezni szeretne rá. Kimberly egy rövid, de annál fájdalmasabb üzenetet csatolt a megható képsorok mellé:
Ma lenne a 49. születésnapod… és rettenetesen hiányzol.
De nem Kimberly Van Der Beek az egyetlen, aki megemlékezett a sztárról. James Van Der Beek lánya, a mindössze 9 éves Emilia is készített egy videót, amelyben az édesapjára emlékezett. A kislány arról beszélt, hogy még mindig „beszél az apukájához”, és hiszi, hogy jó helyen van. A felvételen édesapja sapkáját viseli, ami még szívszorítóbbá teszi a megemlékezést. A megható felvételt édesanyja posztolta ki a a saját oldalán, amire a rajongók ezrei fejezték ki együttérzésüket.
A család szerint a színész rendkívül odaadó apa volt. Feleségével hat gyermeket neveltek: Olivia, Annabel, Emilia, Gwendolyn, Joshua és Jeremiah tartoznak a családhoz. James Van Der Beek családjával 2020-ban Los Angelesből Texasba költözött, hogy nyugodtabb életet élhessenek. 2023-ban azonban vastagbélrákot diagnosztizálták nála, ami miatt teljesen vissza kellett vonulnia. James Van Der Beek halála előtt rengeteg időt töltött a birtokukon és egyre inkább csak a családi életre koncentrált.
Ezt pedig mi sem bizonyítja jobban, mint a színész utolsó napjai. James Van Der Beek és felesége ugyanis néhány nappal a tragédia előtt ismét kimondták egymásnak a boldogító igent. A meghitt ceremóniát a hálószobájukban tartották, gyertyák és virágok között, szűk családi körben.
