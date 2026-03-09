Ettől leesik az állad: elképesztő, mit művelt az autós az M1-esen - Videó!

Újabb gyöngyszemet sikerült rögzíteni az M1-es autópálya bicskei szakaszán. Az erről készült videót egy autófedélzeti kamerája örökítette meg.
A videót a Bpiautósok tették közzé. Az incidens a Fejér vármegyei szakaszon történt, amikor a Budapest felé vezető szakaszon a terelési sávban egy autós kiszállt a járműjéből és kézzel elkezdte lebontani az elválasztó terelőoszlopokat. Mindezt azért tette, hogy át tudjon menni a másik sávba, ami ugyanoda vezetett.
A videó második részében egy egészen különös kanyarodást láthatunk Kecskeméten, ami szintén értelmetlen volt. A felvételt készítő olvasónk azt írta, hogy március 2-án történt az eset, amikor egy audis olyan balra kanyarodást mutatott be, amelynek logikáját nehéz megfejteni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.