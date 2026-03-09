Ettől leesik az állad: elképesztő, mit művelt az autós az M1-esen - Videó!

Újabb gyöngyszemet sikerült rögzíteni az M1-es autópálya bicskei szakaszán. Az erről készült videót egy autófedélzeti kamerája örökítette meg.

Sokkoló képsorokat rögzítettek az M1-esen

A videót a Bpiautósok tették közzé. Az incidens a Fejér vármegyei szakaszon történt, amikor a Budapest felé vezető szakaszon a terelési sávban egy autós kiszállt a járműjéből és kézzel elkezdte lebontani az elválasztó terelőoszlopokat. Mindezt azért tette, hogy át tudjon menni a másik sávba, ami ugyanoda vezetett.

A videó második részében egy egészen különös kanyarodást láthatunk Kecskeméten, ami szintén értelmetlen volt. A felvételt készítő olvasónk azt írta, hogy március 2-án történt az eset, amikor egy audis olyan balra kanyarodást mutatott be, amelynek logikáját nehéz megfejteni.