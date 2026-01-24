A legjobb kalóriaszámláló applikációk, melyek segíthetnek az étkezési szokások monitorozásában

8 kalóriaszámláló applikáció, ami a mindennapok során a legjobb barátunk lehet

Minden, amit a kalóriáról és a kalóriaszámlálásról tudni érdemes

A kalóriák számlálása nem megszállottság, nagyon is hasznos gyakorlat lehet, aminek segítségével képet kaphatunk az életmódunkról és sokat tanulhatunk a saját működésünkról. Ezért is jó dolog a különféle applikációk letöltése és használata. De melyik a legjobb kalóriaszámláló app, hogyan és mire érdemes használni ezeket? Összeállításunkból kiderül!

A legjobb kalóriaszámláló applikációk tükröt tarthatnak az étkezési szokásainkkal kapcsolatban.

Fotó: Monkey Business Images

Melyik a legjobb kalóriaszámláló app?

Az alábbiakban bemutatjuk a különböző kalóriaszámláló alkalmazásokat, előnyeiket, hátrányaikat, hogy te is könnyedén el tudd dönteni, hogy számodra melyik a legalkalmasabb. Vannak kalóriaszámlálók amelyek fotó alapján működnek, sőt olyan is, amik a mesterséges intelligencia használatával segítenek az életmódváltásban, fogyásban. Nézd át a listát, és döntsd el, hogy melyik a legjobb kalóriaszámláló alkalmazás számodra!

1. Vonalkódos kalóriaszámláló

A MyFitnessPal az egyik legismertebb kalóriaszámláló alkalmazás, nem véletlenül. Több milliós adatbázissal dolgozik, így szinte minden alapanyag, készétel és éttermi fogás megtalálható benne. Előnye a vonalkód-leolvasó, amellyel bevásárlás után pillanatok alatt rögzíthetjük az ételeket. Edzések, vízfogyasztás és testsúly is követhető benne, így komplex képet ad az életmódunkról.

2. YAZIO kalóriaszámláló

A YAZIO kifejezetten népszerű a nők körében, hiszen egyszerű, átlátható felülettel dolgozik, és nem terheli túl az embert felesleges adatokkal. Segít meghatározni a napi kalóriakeretet, figyeli a szénhidrát–fehérje–zsír arányt, és célorientált: más ajánlásokat ad fogyáshoz, formálódáshoz vagy testsúlytartáshoz.

3. Kalória számláló fotó alapján

A Calori egy modern app, amely magyar felülettel és funkciókkal is elérhető, és kifejezetten könnyű használhatóságot ígér. Lehetővé teszi az étel rögzítését többféle módon: akár fotó alapján történő felismeréssel, vonalkód beolvasással vagy kézi bevitel segítségével. Emellett személyre szabott célokat és makrotápanyag-követést is kínál, így egyszerre tudjuk figyelni a kalóriákat és a tápanyagbevitelt.