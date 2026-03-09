Meghan Markle különleges üzenetet küldött kislányának, Lilibetnek

Meghan Markle nemzetközi nőnap alkalmából ünnepelte lányát egy Instagram-bejegyzésben.
A 44 éves sussexi hercegné egy képet osztott meg a négyéves Lilibettel, amelyen együtt ülnek egy tengerparti sziklán. Úgy tűnik, a fotót egy kaliforniai napsütéses családi kirándulás során készítették, miután Meghan elárulta, hogy Harry herceg állt a kamera másik oldalán. A hercegné a szívmelengető képhez a következő feliratot írta:
Annak a nőnek, aki egy napon ő lesz... Boldog nemzetközi nőnapot.
Meghan és Harry eddig is rendkívül óvatosak voltak gyermekeikkel, Lilibettel és a hatéves Archie-val kapcsolatban: rendszeresen eltakarták az arcukat a fényképeken, vagy hátulról mutatják csak őket. A hétvégi kép is hasonló mintát követett, bár mindössze hetekkel azután érkezett, hogy Meghan évek után először osztott meg egy Lilibet arcát mutató fotót.
