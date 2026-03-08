Marót Viki ordított a fájdalomtól bátyja halálakor: „Nem tudtam emberi hangon beszélni”

Marót Viki a hazai rock and roll egyik legismertebb előadója, akinek neve a Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar révén vált országosan ismertté. A rajongók közül azonban sokan tudják azt is, hogy a népszerű énekesnő féltestvére volt a Hungária egykori sztárja, Flipper Öcsi. A legendás zenész 2008-ban hunyt el 46 éves korában, súlyos egészségügyi problémák következtében. Viki több, mint húsz évvel fiatalabb Öcsinél, kapcsolatuk pedig mindig rendkívül szoros volt. A tragédia máig mély nyomot hagyott benne.

Marót Vikit elképesztően megviselte testvére halála, ordított a fájdalomtól (Fotó: YouTube/Palikék Világa)

Marót Viki gyilkos fájdalma

Marót Viki szerint fájdalmas számára, hogy amikor a testvéréről szó esik, gyakran csak a legnehezebb időszakát emlegetik, miközben pályafutása során rengeteg örömet adott az embereknek.

Amikor róla van szó, akár egy emlékműsorban, vagy bárhol előkerül a neve, akkor annyira szeretném, hogy arról az időszakáról beszélnének, ami szép volt és ami jó. Annyira rossz látni, hogy mindig a legrosszabb időszakát szedik elő

– mondta Marót Viki.

Számára a bátyja nem csupán egy ismert előadó volt, hanem egy mélyen szeretett családtag, akinek emléke sokkal többet jelent annál, mint amit a hírek gyakran felidéznek.

Az énekesnő azóta sem élt át akkora fájdalmat, mint amikor testvérét elvesztette (Fotó: Markovics Gábor)

A veszteség pillanata máig élénken él benne, és azóta is minden fájdalmat ahhoz az élményhez mér.

Semmi nem fáj annyira, mint amikor ő elment, mert az gyilkos volt. Emlékszem rá, hogy Novai Gábort hívtam fel elsőnek, amikor szóltak a kórházból. Az a fájdalom olyan volt, hogy nem is tudtam emberi hangon beszélni, egyszerűen ordítottam, és nem tudtam szabályozni. Nem vagyok egy kiabálós ember, de akkor szó szerint ordítottam a telefonban

– idézte fel Marót Viki a Palikék Világa Podcast vendégeként.

A család számára különösen nehéz időszak következett. Az énekesnő arról is beszélt, hogy a temetőlátogatások alkalmával gyakran édesanyja próbálta őt vigasztalni.

„Amikor szegény édesanyámmal mentünk ki a temetőbe, sokszor ő vigasztalt engem, pedig egy édesanyának ennél szörnyűbb nincs, mint elveszíteni a gyerekét” – mondta.

Fenyő Miklós halála

A közelmúltban egy másik legendás zenész halálhíre is erős érzelmeket váltott ki belőle. Amikor megtudta, hogy Fenyő Miklós nincs többé, az egész korszak emléke egyszerre tört rá, ráadásul rengeteg minden kötötte az énekeshez.

Amikor megláttam a telefonom kijelzőjén, hirtelen egy világ omlott össze bennem. Amikor gondolkodtam, azt éreztem, hogy ez annyira ijesztő. Amiben én felnőttem és ez az egész zenei világ ott volt a szobámban nap mint nap. Amikor elolvastam ezt a hírt, azt éreztem, hogy egy egész korszaknak, egy fejezetnek vége az életemben

– fogalmazott Marót Viki.