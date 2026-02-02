Az üres kalóriák veszélyesebbek, mint gondolnád – A szakértő szerint nagy ívben kerüld őket

Páran tisztában vannak azzal, hogy a makrotápanyagok (fehérje, szénhidrát, zsír) megfelelő bevitele segít a plusz kilók leadásában. Ugyanez elmondható a kalóriákról is, amelyek két csoportra oszthatók. Ezért, ha végre látványos fogyást akarsz elérni, akkor diéta alatt kerüld az üres kalóriákat!
A témával kapcsolatban Molnár Zsolt személyi edzőt, táplálkozási tanácsadót és márkanagykövetet kérdeztük többek között arról, hogy mi a különbség az üres kalóriák, illetve a „normál" kalóriák között.
Az üres kalóriák energiát adnak, de alig tartalmaznak hasznos tápanyagokat (fehérjét, rostot, vitaminokat), míg a „normál”, tápanyagdús ételek a kalória mellett a szervezet működését támogató anyagokat is biztosítják
– magyarázta lapunknak a szakértő.
Tehát az üres kalóriák csoportjába tartoznak azok a magas kalóriatartalmú ételek és italok, amelyek hozzáadott cukrot, zsírt vagy alkoholt tartalmaznak, de kevés fehérje, rost, vitamin és ásványi anyag található bennük.
Az üres kalóriákat tartalmazó élelmiszerek hozzáadott cukrot, telített, illetve transzzsírokat, finomított szénhidrátokat, mesterséges aromákat és színezékeket, valamint nulla kalóriatartalmú édesítőszereket is tartalmazhatnak.
Az üres kalóriákban gazdag étrend megfosztja a testedet – az immunrendszeredtől kezdve egészen az emésztőrendszeredig – az esszenciális tápanyagoktól. Ehhez kapcsolódóan pedig fontos megjegyezni, hogy a teljes kiőrlésű gabonákban, gyümölcsökben és zöldségekben gazdag étkezés számos betegség kockázatát képes csökkenteni.
Bár a diétában nagyon hasznos a kalóriák számolása, hiszen a fogyás alapja a kalóriadeficit, önmagában félrevezető lehet, mivel az üres kalóriát tartalmazó ételek nem tartják fenn sokáig a jóllakottság érzését.
Ugyanannyi kalória teljesen más hatással lehet az éhségre és a hormonokra attól függően, hogy cukros, feldolgozott vagy fehérjében és rostban gazdag forrásból származik
– hangsúlyozta Molnár Zsolt, aki szerint az ilyen élelmiszerek fogyasztása könnyedén túlevéshez vezethet.
Top üres kalóriás ételek: fagyasztott élelmiszerek, fehér kenyér, péksütemények, chips, ízesített gabonapelyhek, üdítők, cukrok.
Az alábbi videóból többet is megtudhatsz az üres kalóriákról:
