Nagyanyáink diétája – ezek az egyszerű szokások ma is működnek

Szabályok, módszerek, trendek jönnek-mennek, miközben egyre nehezebb eligazodni közöttük. Ha visszagondolunk nagyanyáink életére, rádöbbenünk, mennyire más és mennyire egyszerűbb volt sok minden. Nem beszéltek diétáról, nem tűztek ki fogyási célokat, mégis ritkábban volt gondjuk a súlyukkal. A természetes fogyás nem cél volt, hanem az életmódjuk következménye.
A napoknak és az étkezéseknek megvolt a maguk rendje. A reggeli, ebéd, vacsora nagyjából mindig ugyanakkor zajlott, az étkezések közti nassolás pedig ismeretlen volt. Az adagok nem voltak nagyok, mégsem érezte senki, hogy keveset enne. Nem ettek unalomból, stresszből, vagy pótcselekvés gyanánt.
A régi korok konyhájában kevés volt a feldolgozott élelmiszer, az került az asztalra, ami éppen kéznél volt, amit meg lehetett venni a piacon, vagy ami otthon termett. Húst, tojást, tejtermékeket, és mindig idényzöldségeket, gyümölcsöket fogyasztottak. Sütemények, desszertek inkább csak ünnepeken készültek, hétköznap egyszerűbb ételek kerültek az asztalra.
Akkoriban a mozgás nem külön program volt, nem jártak fitnesz terembe, mégis többet mozogtak, mint a mai emberek. Többnyire gyalog közlekedtek, dolgoztak a ház körül, a földeken, foglalkoztak a haszonállataikkal. Ez a folyamatos mozgás végigkísérte a napjukat, és természetes módon tartotta karban a testüket. A mai mozgássszegény életmód, az ülőmunka hosszú távon számos egészségügyi kockázatot rejt: mozgásszervi problémák (hát-, derék-, nyakfájás), keringési zavarok, anyagcsere-betegségek vagy a pszichés állapot romlása sokkal gyakoribb, mint nagyanyáink idején.
Régen az étrend alapja a természetesség, a helyi alapanyagok és a kevésbé feldolgozott ételek voltak, amelyek sok vitamint és rostot tartalmaztak. A nagyanyáink életét jellemző természetes fogyás nem valamilyen kidolgozott módszer eredménye volt. A régi étkezési szokások, a rendszeresség és a mindennapos mozgás együtt adta azt az egyensúlyt, amit ma sokszor nehezen próbálunk megteremteni.
