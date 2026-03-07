Gyászol a filmvilág: Elhunyt az Oscar-díjas forgatókönyvíró

Gyászol a filmvilág! Elhunyt a népszerű forgatókönyvíró. Halálhírét fia, Jesse erősítette meg a New York Times-nak. Elmondása szerint az író és újságíró február 24-én halt meg egy idősotthonban a kaliforniai Oaklandben.
Jeremy Larner politikai beszédíróból lett Oscar-díjas forgatókönyvíró, aki The Candidate - A jelölt című filmről lett ismert. 88 éves volt.
Bár Jeremy Larnert januárban limfómával diagnosztizálták és 2013 óta Parkinson-kórral is élt, a halál pontos okát egyelőre nem közölték.
A filmrajongók második (és egyben utolsó) filmes munkájáról is ismerhetik: az 1971-es Drive, He Said - Hajts, mondta című filmből, amelyben Jack Nicholson játszott és amely Jeremy Larner 1964-es, azonos című első regényén alapult.
