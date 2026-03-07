Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Tamás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Gyászol a filmvilág: Elhunyt az Oscar-díjas forgatókönyvíró

gyász
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 07. 11:48
forgatókönyvíróoscar díjas
Lesokkoló hír érkezett. Elhunyt a népszerű forgatókönyvíró.

Gyászol a filmvilág! Elhunyt a népszerű forgatókönyvíró. Halálhírét fia, Jesse erősítette meg a New York Times-nak. Elmondása szerint az író és újságíró február 24-én halt meg egy idősotthonban a kaliforniai Oaklandben. 

Elhunyt az Oscar-díjas forgatókönyvíró
Elhunyt az Oscar-díjas forgatókönyvíró
Fotó: Pexels / Pexels

Elhunyt az Oscar-díjas forgatókönyvíró

Jeremy Larner politikai beszédíróból lett Oscar-díjas forgatókönyvíró, aki The Candidate - A jelölt című filmről lett ismert. 88 éves volt.

Bár Jeremy Larnert januárban limfómával diagnosztizálták és 2013 óta Parkinson-kórral is élt, a halál pontos okát egyelőre nem közölték.

A filmrajongók második (és egyben utolsó) filmes munkájáról is ismerhetik: az 1971-es Drive, He Said - Hajts, mondta című filmből, amelyben Jack Nicholson játszott és amely Jeremy Larner 1964-es, azonos című első regényén alapult.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu