Milyen mozgás illik hozzád? Így válaszd ki a tökéletes edzésformát!

· Levezetés és nyújtás: az edzés utáni levezetés segít megelőzni az izomlázat és gyorsabb regenerációt biztosít. A statikus nyújtások és az SMR hengerezés különösen hatékonyak. Az SMR tulajdonképpen egy önmasszázs technika, amelyeket speciális hengerekkel, rudakkal, labdával végezhetsz.

Edzés során fontos a bemelegítés majd a nyújtás (Fotó: Sklo Studio / Shutterstock)

Próbálj ki otthoni gyakorlatokat

Nincs időd vagy lehetőséged edzőterembe járni? Semmi gond! Rengeteg hatékony gyakorlatot végezhetsz otthon is. A saját testsúlyos edzések, mint például a guggolás, fekvőtámasz, plank és a kitörések, kiválóan formálják az izmaidat és fejlesztik az állóképességedet. Szerezz be kézi súlyzót vagy egy gumiszalagot, így még változatosabbá teheted az edzéseidet. Ezekhez nem kell edzőterembe járnod, de ha mégis segítségre van szükséged, próbálj ki egy online edzésprogramot vagy nézd meg egy személyi edző videóit. Jó megoldás az is, ha letöltesz a mobilodra egy fitnesz alkalmazást. Ezek az applikációk számos érdekes funkcióval rendelkeznek és jól illeszkedhetnek az otthoni edzésedbe. Így illeszd be a mozgást a mindennapjaidba Tulajdonképpen a legjobb mozgásforma az, amelyik beleillik az életedbe. Ha van edzőterem a munkahelyed közelében, próbáld ki, hogy munka előtt vagy után eljársz edzeni. Ha a gyerekeid sportolnak, sétálj vagy fuss a pálya körül, ahelyett hogy az autóban ücsörögve várnád őket. Ha pedig kevés időd van, építs be apró mozgásokat a napodba: például válaszd a lépcsőt lift helyett, menj gyalog a munkahelyedre, vagy közlekedj biciklivel.

Van, akinek motiváló, ha nem egyedül edz (Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock)

Edzés társaságban vagy egyedül?

Sokan könnyebben tartjuk be az edzést, ha van egy edzőtársunk. Egy barát, akivel együtt futsz vagy jársz edzőterembe, segíthet motiválni, és az is nagy előny, hogy nem hagyod ki az edzést egy kis lustaság miatt. Ha szeretsz csapatban dolgozni, próbálj ki egy csoportos órát vagy csatlakozz egy sportklubhoz. A labdajátékok nemcsak testedzés szempontjából jók, de nagyszerű szórakozást is nyújtanak. Ha pedig inkább egyedül szeretsz edzeni, egy jó zenei válogatás vagy egy motiváló podcast sokat segíthet.