Ülve halunk meg, de van kiút – mondja a kardiológus

Légy őszinte: ma is jó pár órát töltöttél a gép előtt görnyedve, igaz? Azt mondod, időnként felállsz, elballagsz a konyháig, talán még állóasztalod is van? Rossz hírünk van. Egy vezető amerikai kardiológus szerint az ülő életmód olyan veszélyes, mint a dohányzás – sőt, bizonyos szempontból még rosszabb is.

Már nemcsak az egészségügyi szakértők, hanem statisztikák is kimondják: az irodai munka, az egész napos üldögélés, csendes gyilkos. De ne ess kétségbe, tehetsz az ülő életmód ellene és nem is kell, hogy fitness guru legyél. Ülő életmód veszélyei

Fotó: KinoMasterskaya / Shutterstock Az ülő életmód veszélyei A csendes gyilkos Dr. Stephen Williams, az NYU Langone kardiológusa szerint sokan teljesen félreértik, mit jelent az aktív életmód. „Rengeteg páciens jön hozzám azzal, hogy: egész nap talpon vagyok, szóval aktív életet élek. De ettől még sajnos nem mozognak eleget” – mondja.

A mozdulatlan állás ugyanis nem számít valódi fizikai aktivitásnak és tulajdonképpen ugyanolyan rossz, mint az ülő életmód. Dr. Williams szerint a tudomány ma már egyértelműen azt mondja: az ülő életmód a „mai kor dohányzása”. De miért is olyan veszélyes az ülő életmód? Ha hosszú órákig ülsz egy helyben például a munkahelyeden, a kanapén vagy az autóban, az súlygyarapodáshoz, inzulinrezisztenciához, szív- és érrendszeri betegségekhez, sőt, 2-es típusú cukorbetegséghez is vezethet. És ezt a statisztikák is alátámasztják.

• Az elhízott emberek átlagosan napi 2 órával többet ülnek, mint a normál testsúlyúak.

• A kevés mozgás 112%-kal növeli a cukorbetegség, és 147%-kal a szívbetegségek kockázatát.

• Már az is komoly gondokat okozhat, ha napi 1500 lépésnél kevesebbet teszel meg, vagy hosszú ideig nem mozogsz evés után. És ha mindez nem lenne elég, tanulmányok szerint a túl sok ülés korai halálozáshoz is vezethet – függetlenül attól, hogy egyébként sportolsz. Fogadd meg az orvos tanácsait

Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock Mozgás, mielőtt késő lenne! Mielőtt kétségbe esnél, mondjuk a jó hírt: már napi egy kis séta is számít. Dr. Williams szerint: Ha az orvosod engedélyezte, hogy mozogj, akkor elengedhetetlen, hogy minden nap legyen benne fizikai aktivitás. Néha egy egyszerű séta is csodát tehet.”

Már napi 22 perc közepesen intenzív mozgás, például gyors séta, kutyasétáltatás, biciklizés vagy kertészkedés is jelentősen csökkenti a halálozási kockázatot az 50 év felettiek körében. Praktikus tippek a túléléshez az irodában: • Állíts be emlékeztetőt a telefonodon, hogy 30–40 percenként állj fel.

• Minden telefonálás alatt sétálj egy kicsit – akár a szobában.

• Ebéd után ne ülj vissza azonnal, hanem menj el egy gyors sétára.

• Használj lépésszámlálót, hogy ez is motiváljon.

• Lift helyett válaszd a lépcsőt, busz helyett gyaloglást.

