Diétázol, de nem akarsz lemondani kedvenc ételeidről? Íme 5 természetes édesítő, ami segít a fogyásban

Lerágott csont, hogy a feldolgozott cukor mennyire nem egészséges és mennyire rossz hatással van a szervezetünkre. Viszont lehetetlen teljesen lemondani az édes ízekről. Legalábbis szerintünk. Ezért most mutatunk néhány szuper alternatívát. Ha szeretnél egészségesebben és tudatosabban étkezni úgy, hogy nem mondasz le az élvezetekről sem, ezekkel a természetes édesítőszerekkel megteheted.

Ezek a természetes édesítőszerek a legjobb cukoralternatívák.

Fotó: Eskymaks / Shutterstock

5 természetes édesítő, amivel nyugodtan helyettesítheted a kristálycukrot, és még a fogyásod is beindul

1. Stevia

Édes, de egészséges, és kb. 0 kalória. Ez a legnépszerűbb cukorpótló, amit a sztívia leveleiből készítenek. Nem véletlen, hiszen nemcsak a fogyásban és az egészséges életmódban lehet jó barátunk, de amellett, hogy kordában tartja a vércukorszintet, a cukorbetegeknek is remek alternatíva. Sőt; kutatások szerint a stevia a magas vérnyomás csökkentésében is segíthet.

Ha még nem próbáltad, azt megjegyeznénk, hogy van egy furcsa utóíze, amit sokan nem kedvelnek, de érdemes több fajtát kipróbálni, hátha találsz egy olyat, ami megfelel majd az ízlésednek.

2. Eritrit

Az eritrit egy olyan cukoralkohol, ami a gyümölcsökben is megtalálható. Az íze szinte 1/1 olyan, mint a cukoré, csak épp a kalóriák számában van egy szakadéknyi különbség, és a vércukorszintedet sem fogja megemelni.

Ha még nem alkalmaztad eddig: hajlamosíthat puffadásra, ezért figyelj, hogy mennyire tolerálja a te emésztőrendszered, mekkora mennyiségben érdemes fogyasztanod.

Az utóbbi időben egy vizsgálat készült, amely összefüggéseket talált az eritrit fogyasztása, és a szív- és érrendszeri betegségeket, de kutatás nem adott egyértelmű választ.

3. Xilit

A xilit a fogyás elősegítése mellett, a fogaidra is jobb hatással van, mint a cukor: segít megelőzni a szuvasodást. Nincsenek káros hatásai a bélrendszeredre, sőt; a bélflórádat még támogathatja is.

Ha még nem fogyasztottál xilitet, itt is érdemes figyelembe venned, hogy ha nagy mennyiségben fogyasztod, puffadáshoz, hasmenéshez vezethet.

Gazdik figyelem! A xilit mérgező a kutyák számára, így figyelned kell, hogy négylábú kedvenced ne tudjon hozzáférni!