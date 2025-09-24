Diétázol, de nem akarsz lemondani kedvenc ételeidről? Íme 5 természetes édesítő, ami segít a fogyásban

Lerágott csont, hogy a feldolgozott cukor mennyire nem egészséges és mennyire rossz hatással van a szervezetünkre. Viszont lehetetlen teljesen lemondani az édes ízekről. Legalábbis szerintünk. Ezért most mutatunk néhány szuper alternatívát. Ha szeretnél egészségesebben és tudatosabban étkezni úgy, hogy nem mondasz le az élvezetekről sem, ezekkel a természetes édesítőszerekkel megteheted.
Édes, de egészséges, és kb. 0 kalória. Ez a legnépszerűbb cukorpótló, amit a sztívia leveleiből készítenek. Nem véletlen, hiszen nemcsak a fogyásban és az egészséges életmódban lehet jó barátunk, de amellett, hogy kordában tartja a vércukorszintet, a cukorbetegeknek is remek alternatíva. Sőt; kutatások szerint a stevia a magas vérnyomás csökkentésében is segíthet.
Ha még nem próbáltad, azt megjegyeznénk, hogy van egy furcsa utóíze, amit sokan nem kedvelnek, de érdemes több fajtát kipróbálni, hátha találsz egy olyat, ami megfelel majd az ízlésednek.
Az eritrit egy olyan cukoralkohol, ami a gyümölcsökben is megtalálható. Az íze szinte 1/1 olyan, mint a cukoré, csak épp a kalóriák számában van egy szakadéknyi különbség, és a vércukorszintedet sem fogja megemelni.
Ha még nem alkalmaztad eddig: hajlamosíthat puffadásra, ezért figyelj, hogy mennyire tolerálja a te emésztőrendszered, mekkora mennyiségben érdemes fogyasztanod.
Az utóbbi időben egy vizsgálat készült, amely összefüggéseket talált az eritrit fogyasztása, és a szív- és érrendszeri betegségeket, de kutatás nem adott egyértelmű választ.
A xilit a fogyás elősegítése mellett, a fogaidra is jobb hatással van, mint a cukor: segít megelőzni a szuvasodást. Nincsenek káros hatásai a bélrendszeredre, sőt; a bélflórádat még támogathatja is.
Ha még nem fogyasztottál xilitet, itt is érdemes figyelembe venned, hogy ha nagy mennyiségben fogyasztod, puffadáshoz, hasmenéshez vezethet.
Gazdik figyelem! A xilit mérgező a kutyák számára, így figyelned kell, hogy négylábú kedvenced ne tudjon hozzáférni!
A yacon növényből készült természetes édesítőszer tele van rostokkal, amik támogatják a bélflórád működését és segítenek a székrekedés megelőzésében is. De diéta mellett azért is jó választás lehet, mert sokkal hosszabban eltelít.
A hátulütője – társaihoz hasonlóan, – hogy hajlamos emésztési gondokat okozni.
Vagy más néven szerzetesek körtéje, szerzetesgyümölcs, egy szuper, kalória- és szénhidrátmentes ázsiai cukoralternatíva. Ráadásul gyulladáscsökkentő hatásáról is ismert, mert antioxidánsokat tartalmaz.
Bár egyelőre kevés kutatás vizsgálta ezt a természetes édesítőszert, a legtöbb biztonságosnak tekinti, és nem említ káros mellékhatásokat.
Bors-tipp:
Érdemes figyelni, ha szerzetesgyümölcsöt vásárolnál! Nézd meg az összetevők listáját, mielőtt a kosaradba rakod, mert sokszor más édesítőszerekkel vagy akár cukorral keverik.
Mi az a szerzetesgyümölcs?
