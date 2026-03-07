Dzsudzsák Balázs is megjelent a debreceni háborúellenes gyűlésen - Fotó

Szombaton Debrecenben folytatódott a digitális polgári körök (DPK) háborúellenes gyűlése, amelyen szokás szerint részt vesz a DPK nagykövete, Rákay Philip, valamint művészek, közéleti szereplők, illetve helyi lokálpatrióták is. Utóbbiak között például Dzsudzsák Balázs labdarúgó, aki a legtöbbször játszott a magyar válogatott mezében (109), aki háromszor nyert magyar bajnokságot és Magyar Szuperkupát a DVSC-vel.

Dzsudzsák Balázs is megjelent a debreceni háborúellenes gyűlésn Fotó: YouTube

"Velünk van egy igazi debreceni legenda, pontosabban Debrecenben ikonnak tartják, sőt az egész országban is... Dzsudzsák Balázs" - köszöntötte Rákay Philip a 39 éves labdarúgót, aki az esemény után edzésre megy, hiszen csapata, a Loki vasárnap pályára lép az NB I-ben, a Kazincbarcika otthonába látogat.