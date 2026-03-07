Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Évfordulót ünnepel a Delta Program - Több mint háromszáz büntetőeljárás indult egy év alatt

rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 07. 11:40
kábítószerDelta
Egy éves lett. A Delta Program elképesztő adatokat osztott meg. Több száz büntetőeljárás és több mint kétszáz személy kihallgatása. Ezek történtek egy év alatt.

Egy éve indult a DELTA Program – közölte a Police.hu. Összefoglalót tett közzé a rendőrség a Drogellenes Totális Akcióterv Tolna vármegyei eredményeiről.

Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

A program tavaly március 1-jei indulása óta ez idáig 326 büntetőeljárást rendeltek el. Ezek során 256 személyt hallgattak ki, közülük 70 főt kábítószer-kereskedelem alapos gyanúja miatt. A többieknek kábítószer birtoklása, fogyasztás miatt kell felelniük.

Az időközben lefoglalt és vegyész szakértő által vizsgált tiltott szerek mennyisége meghaladja a 3,6 kg-ot, továbbá a nyomozók 14 tő cannabist is lefoglaltak. A vagyonvisszaszerzés keretén belül lefoglalt készpénz, számlapénz és ingóságok együttes összege meghaladja a 10,5 millió forintot. Ezenkívül 10 gépjárművet is lefoglaltak a nyomozók.

A program a drogok fizikai elvonását, valamint a terjesztők elfogását helyezte előtérbe, de a fogyasztók felelősségre vonása sem maradt el.

A kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekmények megelőzése érdekében elindult a Rendőrségi Drogprevenciós Program (RedP) is. Ennek keretében a rendőrség drogmegelőzési előadásokkal, oktatásokkal, kitelepülésekkel igyekszik a társadalom minél szélesebb rétegeit tájékoztatni.

A felnőtt lakosságot 115 kitelepüléses rendezvényen tájékoztatták a megelőzés lehetőségeiről, valamint a kábítószerekkel összefüggő bűncselekményekről. A témával kapcsolatban 73 rendőrségi közleményt adtak ki.

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet! Kérik, hogy akinek kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményekről információja van, tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón.

 

